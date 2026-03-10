Hírlevél
Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Szoboszlai isztambuli gólpasszát elvette a videobíró

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az amerikaiak jól gondolkodnak, vissza kell engedni az orosz energiát a piacra – videó

„A háborús helyzetben az energiaellátásból való bármilyen kizárás gazdasági öngyilkosság” – mondta Orbán Viktor a HírTV-ben. A miniszterelnök szerint az infláció megfékezéséhez az orosz energiahordozók visszatérésére lenne szükség az európai piacra. A kormány Barátság-vezeték működése mellett a stratégiai készletek feltöltésével védi a magyar családokat.
Orbán ViktorVálasztás 2026usa

Orbán Viktor a HírTV-ben világossá tette: a háborús helyzetben az energiaellátásból való bármilyen kizárás gazdasági öngyilkosság. A kormányfő szerint az amerikai vezetéssel összhangban az orosz energiahordozók európai piacra való visszatérése jelentené a megoldást az infláció megfékezésére. Amíg a Barátság-vezeték áll, a kormány a stratégiai készletek cseréjével és feltöltésével garantálja a magyar családok biztonságát.

Orbán Viktor szerint a Közel-keleti háború fényében szamárság kizárni az olcsóbb energiát az európai piacról. Míg Brüsszel a 90 milliárdos hitel megkerülésével próbálkozik, a megoldás egyszerű: szólni Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. A hazai olajtartalékok feltöltése folyamatos, a kormány pedig mindent megtesz a drágulás elkerülése érdekében.

 

