Orbán Viktor a HírTV-ben világossá tette: a háborús helyzetben az energiaellátásból való bármilyen kizárás gazdasági öngyilkosság. A kormányfő szerint az amerikai vezetéssel összhangban az orosz energiahordozók európai piacra való visszatérése jelentené a megoldást az infláció megfékezésére. Amíg a Barátság-vezeték áll, a kormány a stratégiai készletek cseréjével és feltöltésével garantálja a magyar családok biztonságát.

Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a Közel-keleti háború fényében szamárság kizárni az olcsóbb energiát az európai piacról. Míg Brüsszel a 90 milliárdos hitel megkerülésével próbálkozik, a megoldás egyszerű: szólni Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. A hazai olajtartalékok feltöltése folyamatos, a kormány pedig mindent megtesz a drágulás elkerülése érdekében.