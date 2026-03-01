Orbán Viktor: Az olajblokádot le fogjuk törni!

Orbán Viktor kijelentette: Magyarországot megtámadták. Nem az embereket vagy városokat, hanem a gazdaságot vették célba azzal, hogy a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj szállítása leállt. Ennek következtében elszabadulhatnak az üzemanyagárak, és láncreakció-szerű áremelkedések indulhatnak el a gazdaságban.

Orbán Viktor (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor az ukrán zsarolásról beszélt

A kormányfő határozottan kijelentette, hogy az ukrán lépés nem műszaki, hanem politikai döntés, és célja a magyar gazdaság meggyengítése a választási időszakban. Hangsúlyozta: az olajblokádot át kell törnünk, mert az ország energiaellátását és versenyképességét veszélyezteti.

Orbán Viktor korábban elmondta, hogy telefonon

egyeztetett Robert Ficó szlovák miniszterelnökkel, és közösen lépnek fel azért, hogy újrainduljon az olajszállítás.

Egyúttal

felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy engedjék be a magyar és szlovák ellenőröket a Barátság vezetékre, és indítsák újra a kőolajszállítást.

Orbán Viktornak az ukrán olajblokád kapcsán adott nyilatkozatai tükrözik a kormány álláspontját, miszerint Magyarország energiabiztonsága nem tárgyalási alap, és Brüsszelben sem támogatnak olyan intézkedéseket, amelyek Ukrajnát segítenék mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll vissza.