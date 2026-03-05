Orbán Viktor az orosz hadifogságból hazatért magyar katonákkal beszélgetett

„Kényszersorozás, szenvedés és halál. Ez az ukrán front rideg valósága”” – írta Facebook-videója fölé Orbán Viktor, amelyben Oroszországból hazaengedett magyar hadifoglyokkl beszélgetett.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a katonák beszámolóit hallgatva igyekezett pontos képet kapni arról, miként kerültek a harcok sűrűjébe, milyen körülmények között szolgáltak, és hogyan zajlottak a frontvonal mindennapjai. Az egyik visszatért hadifogoly elmondása szerint

kifejtette, kényszersorozás áldozata lett.

A miniszterelnök arról is érdeklődött, hogy a katona szolgált-e a fronton, illetve ott sebesült-e meg. Orbán Viktor azt is megkérdezte, hányan szolgáltak együtt az adott helyszínen.

A válasz szerint hárman voltak, és végül ketten maradtak életben.

A beszélgetés során szóba került az is, mennyi ideig tartózkodtak a fronton. Az egyik katona szerint körülbelül egy hónapot töltöttek ott. A miniszterelnök arra is kíváncsi volt, milyen fegyverzet állt rendelkezésükre, valamint milyen távolságra voltak az orosz csapatok, és hogyan mozgott a frontvonal.

A hadifogoly elmondása szerint a front nem volt stabil: folyamatosan mozgott, és jellemzően előrehaladó támadások zajlottak.

Beszámolója szerint az épület, ahol tartózkodtak, több támadást is elszenvedett. Először kilenc rohamtámadást indítottak az épület ellen, majd tankellenes fegyverekkel támadták, ezt pedig több dróntámadás követte. A katona szerint az utolsó drónok már közvetlenül az épület közelében jelentek meg, ami tovább növelte a veszélyt.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: fontos, hogy a hazatért katonák biztonságban legyenek, és hangsúlyozta, hogy nagy öröm számára, hogy ismét Magyarországon vannak.