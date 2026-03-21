Orbán Viktor: Az ukrán hitelt megvétóztuk, a vad bárányok hazatérhetnek

Sikeresen megvétózta Orbán Viktor miniszterelnök az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárdos gigahitelt. A szavazást követően hazatérve úgy kommentálta a döntést (Magyarország azért változtatott az álláspontján, mert Ukrajna a vonatkozó energetikai törvényeket megszegve blokkolja az olajszállítást Magyarország felé), hogy az olaj nem politikai játék.
Nyilvánvalóan nehéz idők jönnek.
Élek - válaszolta a hogylétéről tudakolónak, érzékeltetve, nehéz menet vár rá és az is volt.
Rám rontottak, de hiába - idézte fel a szavazás előtti-utáni nehéz pillanatokat, amikor össztűz zúdult rá, amiért semmilyen zsarolásnak nem enged és ellent mer mondani a többségi akaratnak. Magyarországon "vad bárányok laknak" akik nem szoktak megijedni.
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!