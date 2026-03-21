Orbán Viktor: Az ukrán hitelt megvétóztuk, a vad bárányok hazatérhetnek

Sikeresen megvétózta Orbán Viktor miniszterelnök az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárdos gigahitelt. A szavazást követően hazatérve úgy kommentálta a döntést (Magyarország azért változtatott az álláspontján, mert Ukrajna a vonatkozó energetikai törvényeket megszegve blokkolja az olajszállítást Magyarország felé), hogy az olaj nem politikai játék.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint nehéz idők jönnek

Fotó: Mirkó István

Élek - válaszolta a hogylétéről tudakolónak, érzékeltetve, nehéz menet vár rá és az is volt.

Rám rontottak, de hiába - idézte fel a szavazás előtti-utáni nehéz pillanatokat, amikor össztűz zúdult rá, amiért semmilyen zsarolásnak nem enged és ellent mer mondani a többségi akaratnak. Magyarországon "vad bárányok laknak" akik nem szoktak megijedni.