Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád kétszeres bűn egy fenyegető olajválság idején

A miniszterelnök által a HírTv-nek adott rövid interjúban szóba került Magyar Péter levele is, amelyre Orbán Viktor röviden reagált.

A miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a közel-keleti háború miatt kialakuló olajpiaci bizonytalanság közepette a Magyarországgal szembeni ukrán olajblokád „kétszeres bűn”. Orbán Viktor ugyanakkor jelezte, hogy amennyiben Ukrajna nem működik együtt a helyzet megoldásában, akkor a magyar kormány további ellenlépéseket tesz Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben konkrét lépésekre van szükség

Válaszoltam rá, hogy itt most nem színjátékra van szükség, hanem melóra. Nem is akarok ezzel többet foglalkozni”

– fogalmazott hangsúlyozva, hogy a jelenlegi helyzetben konkrét lépésekre van szükség.

A kormányfő szerint a legfontosabb feladat az, hogy az ukrán felet rászorítsák az olajszállítás újraindítására a Barátság vezetéken.

Rá kell szorítani az ukránokat, hogy indítsák újra az olajszállítmányokat, mert ilyen helyzetben, amikor egy olajválság fenyeget a közel-keleti háború miatt, a Magyarországgal szembeni olajblokád az kétszeres bűn”

– mondta, majd hozzátette:

Nekünk nem levelezgetni kell, hanem rá kell szorítani az ukránokat, hogy adják oda azt, ami a mienk.”

Arra a kérdésre, milyen választ vár Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, Orbán Viktor úgy reagált:

Vannak a kezünkben eszközök, mi nem vagdalózunk, ugye itt stratégiai nyugalomra van szükség, tehát nem kell minden eszközt azonnal kitenni az asztalra.”

A miniszterelnök elmondta: már hoztak ellenintézkedéseket, és ha Ukrajna továbbra sem hajlandó együttműködni, „akkor majd újabb ellenlépéseket is teszünk.” Orbán Viktor szerint a világpiaci árak alakulása – az olaj és a gáz drágulása – egyértelműen jelzi a helyzet súlyosságát.

Ez életveszélyes, amit a Zelenszkijék csinálnak most velünk, ezért itt eredményt kell elérni és fogunk is majd”

– zárta gondolatait Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára az energiabiztonság megőrzése elsődleges nemzeti érdek.