Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád kétszeres bűn egy fenyegető olajválság idején

A miniszterelnök által a HírTv-nek adott rövid interjúban szóba került Magyar Péter levele is, amelyre Orbán Viktor röviden reagált.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben konkrét lépésekre van szükség
Válaszoltam rá, hogy itt most nem színjátékra van szükség, hanem melóra. Nem is akarok ezzel többet foglalkozni”
– fogalmazott hangsúlyozva, hogy a jelenlegi helyzetben konkrét lépésekre van szükség.
A kormányfő szerint a legfontosabb feladat az, hogy az ukrán felet rászorítsák az olajszállítás újraindítására a Barátság vezetéken.
Rá kell szorítani az ukránokat, hogy indítsák újra az olajszállítmányokat, mert ilyen helyzetben, amikor egy olajválság fenyeget a közel-keleti háború miatt, a Magyarországgal szembeni olajblokád az kétszeres bűn”
– mondta, majd hozzátette:
Nekünk nem levelezgetni kell, hanem rá kell szorítani az ukránokat, hogy adják oda azt, ami a mienk.”
Arra a kérdésre, milyen választ vár Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, Orbán Viktor úgy reagált:
Vannak a kezünkben eszközök, mi nem vagdalózunk, ugye itt stratégiai nyugalomra van szükség, tehát nem kell minden eszközt azonnal kitenni az asztalra.”
A miniszterelnök elmondta: már hoztak ellenintézkedéseket, és ha Ukrajna továbbra sem hajlandó együttműködni, „akkor majd újabb ellenlépéseket is teszünk.” Orbán Viktor szerint a világpiaci árak alakulása – az olaj és a gáz drágulása – egyértelműen jelzi a helyzet súlyosságát.
Ez életveszélyes, amit a Zelenszkijék csinálnak most velünk, ezért itt eredményt kell elérni és fogunk is majd”
– zárta gondolatait Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára az energiabiztonság megőrzése elsődleges nemzeti érdek.