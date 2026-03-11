Orbán Viktor: Lesz elegendő gázolaj, lesz elegendő benzin

– Ne lepődjünk meg, hogyha a következő időszakban Európában a gázolaj meg a benzin bekopogtat az ezer forintos ár kapuján – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: ettől meg kell magunkat védeni, mert ezt a magyar családok és a magyar gazdaság nem bírná ki.

Orbán Viktor bejelentette, védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra, ezzel könnyítve a lakosság terhein (Fotó: Lapis Renáta)

Elmondása szerint ezért hozta a kormány azt a döntést, hogy húz egy árszintet, ami a gázolajnál 615, a benzinnél pedig 595 forint. Leszögezte: a benzinkúton ezt a fajta védett árat csak a magyar gépkocsi tulajdonosok, vállalkozók, kamionosok és mezőgazdasági géptulajdonosok kapják meg.

Lesz elegendő gázolaj, lesz elegendő benzin, és ezt hosszú időn keresztül képesek vagyunk nyújtani a magyar embereknek, képesek vagyunk a fölszabadított készletekből ellátni a teljes magyar gazdaságot és magyar lakosságot

– hangsúlyozta a kormányfő.

A védett ár nem példátlan

Ahogy arra az Origo is felhívta már a figyelmet, a védett ár nem előzmény nélküli itthon: a benzinárstop 2021. november 15. és 2022. december 6. között, nagyjából 13 hónapig volt érvényben, különböző változtatásokkal, és 480 forintban rögzítette a literenkénti üzemanyagárat. Az intézkedés célja az volt, hogy az emelkedő üzemanyagárak inflációs hatását mérsékelje. A hatósági ár bejelentésekor a piaci ár már a plafon fölött volt, a 95-ös benzin átlagára literenként 506 forint, a gázolaj átlagára 512 forint volt.

Eredetileg 3 hónapra tervezték, de a kormány többször meghosszabbította a hatósági árat. Emellett 2022 nyarán szigorították a rendszert: a 480 forintos ár csak magánszemélyeknek, taxisoknak és mezőgazdasági járműveknek maradt, mások piaci árat fizettek. Az intézkedést végül 2022. december 6-án, az ellátási zavarok és az importkiesés miatt vezették ki.