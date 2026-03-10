Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Ne maradjon le!

Brutális teljesítményű fegyverrel készül támadni Irán – elképesztő pusztítást hoz

balatonfüred

Orbán Viktor: Balatonfüreden is telt ház

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincs megállás: Orbán Viktor Balatonfüredről jelentkezett be, ahol Dr. Hegedűs Barbara indul a Fidesz-KDNP színeiben a 2026-os választáson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balatonfüredVálasztás 2026Orbán Viktor

„Balatonfüreden is telt ház. Hajrá, Hegedűs Barbara!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor miniszterelnök országjáró kampánykörútjának balatonfüredi állomásán
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a HírTV-nek a helyszínen azt mondta: az amerikaiak jól gondolkodnak, a háborús helyzetben vissza kell engedni az orosz energiát az európai energiapiacra is. A kormányfő kifejtette, az olajtartalékokat felszabadították, a készleteket folyamatosan feltöltik, így azok nem kiürülnek, hanem cserélődnek.

Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Orbán Viktor Balatonfüreden, OrbánViktorBalatonfüred, 2026.03.10.
Galéria: Orbán Viktor kampánykörútjának balatonfüredi állomása
1/13
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a kormányfő országjárásának balatonfüredi állomásán

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!