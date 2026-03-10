Orbán Viktor: Balatonfüreden is telt ház

„Balatonfüreden is telt ház. Hajrá, Hegedűs Barbara!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök országjáró kampánykörútjának balatonfüredi állomásán

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a HírTV-nek a helyszínen azt mondta: az amerikaiak jól gondolkodnak, a háborús helyzetben vissza kell engedni az orosz energiát az európai energiapiacra is. A kormányfő kifejtette, az olajtartalékokat felszabadították, a készleteket folyamatosan feltöltik, így azok nem kiürülnek, hanem cserélődnek.