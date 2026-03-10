Orbán Viktor: Balatonfüreden is telt ház

Nincs megállás: Orbán Viktor Balatonfüredről jelentkezett be, ahol Dr. Hegedűs Barbara indul a Fidesz-KDNP színeiben a 2026-os választáson.
„Balatonfüreden is telt ház. Hajrá, Hegedűs Barbara!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
Orbán Viktor a HírTV-nek a helyszínen azt mondta: az amerikaiak jól gondolkodnak, a háborús helyzetben vissza kell engedni az orosz energiát az európai energiapiacra is. A kormányfő kifejtette, az olajtartalékokat felszabadították, a készleteket folyamatosan feltöltik, így azok nem kiürülnek, hanem cserélődnek.
Galéria: Orbán Viktor kampánykörútjának balatonfüredi állomása
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a kormányfő országjárásának balatonfüredi állomásán
