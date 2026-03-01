Orbán Viktor: Rendkívüli információk érkeztek!

Orbán Viktor vasárnap este arról posztolt a közösségi oldalán, hogy hétfőn reggel rendkívül fontos információkat fognak nyilvánosságra hozni.
„Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban." – írta a miniszterelnök a Facebook posztjában.
Hernádi Zsolt az olajblokádról: „A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés" – videó
Orbán Viktor vasárnap délután egy videót tett közzé a közösségi oldalán, melyen az látható, ahogy terepszemlét tart Százhalombattán. A videóhoz hozzáfűzte, hogy nem hagyja, hogy megemelkedjen a benzin ára és le fogják törni az olajblokádot.
