Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump fontos bejelentést tett az iráni konfliktusról

Látta?

Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Rendkívüli információk érkeztek!

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor vasárnap este arról posztolt a közösségi oldalán, hogy hétfőn reggel rendkívül fontos információkat fognak nyilvánosságra hozni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026Barátság kőolajvezeték

„Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban." – írta a miniszterelnök a Facebook posztjában. 

Hernádi Zsolt az olajblokádról: „A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés" – videó

Orbán Viktor vasárnap délután egy videót tett közzé a közösségi oldalán, melyen az látható, ahogy terepszemlét tart Százhalombattán. A videóhoz hozzáfűzte, hogy nem hagyja, hogy megemelkedjen a benzin ára és le fogják törni az olajblokádot.

@viktor_a_tiktokon ➡️ Zelenszkij az olajszállítások blokkolásával zsarolja Magyarországot. ❌ A Tisza szerint le kell váljunk az olcsó orosz olajról. Zelenszkij és a Tisza érdeke egybeesik. 🟠 Mi nem fogadjuk el Ukrajna feltételeit. Magyarországot nem lehet zsarolni. Kitartunk az olcsó energia mellett, mert ez a magyar családok érdeke. #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!