Orbán Viktor: Rendkívüli információk érkeztek!

„Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban." – írta a miniszterelnök a Facebook posztjában.

Hernádi Zsolt az olajblokádról: „A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés" – videó

Orbán Viktor vasárnap délután egy videót tett közzé a közösségi oldalán, melyen az látható, ahogy terepszemlét tart Százhalombattán. A videóhoz hozzáfűzte, hogy nem hagyja, hogy megemelkedjen a benzin ára és le fogják törni az olajblokádot.



