Orbán Viktor hamarosan rendkívüli bejelentést tesz

Nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Hamarosan beszámolok a fejleményekről! – írta a miniszterelnök a Facebookon.
Mint ismert: Orbán Viktor vasárnap este arról posztolt a közösségi oldalán, hogy hétfőn reggel rendkívül fontos információkat fognak nyilvánosságra hozni.
Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban
– írta a miniszterelnök a Facebook-posztjában.
