Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan rendkívüli bejelentést tesz

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

facebook

Orbán Viktor hamarosan rendkívüli bejelentést tesz

56 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Hamarosan beszámolok a fejleményekről! – írta a miniszterelnök a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
facebookorbán viktorminiszterelnök

Mint ismert: Orbán Viktor vasárnap este arról posztolt a közösségi oldalán, hogy hétfőn reggel rendkívül fontos információkat fognak nyilvánosságra hozni.

Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban

– írta a miniszterelnök a Facebook-posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!