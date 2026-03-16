Orbán Viktor: Lehet számháborúzni, de még nem láttam ekkora tömeget

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a Békemenet nemcsak egy nagy politikai rendezvény volt, hanem egy új szakasz kezdete is. Úgy fogalmazott, hogy a hatalmas tömeg energiát ad a következő időszakhoz:
Lehet számháborúzni, de még nem láttam ekkora tömeget.”
A Békemenet lezárás és kezdőpont egyszerre
Orbán Viktor szerint a nemzeti ünnep és a Békemenet egyszerre jelent lezárást és új kezdetet a politikában. Úgy fogalmazott, hogy egy ilyen esemény után mindig úgy érdemes továbblépni, hogy abból lendület szülessen a következő időszakra. A videóban azt mondta: a március 15-i rendezvény olyan „zsanér”, amelyen a politika ajtaja meg tud fordulni.
Mert számvetést is kér, követel, és arról is kell beszélni, hogy akkor most mi lesz”
– magyarázta a miniszterelnök. A kampány következő állomása Kaposvár lesz, ahol Orbán Viktor este hat órakor találkozik a támogatókkal.