Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos kérést intézett mindenkihez

6 órája
A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: március 15-én Magyarország békéje és biztonsága mellett kell kiállnunk. Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, vegyen részt a békemeneten.
A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent a békemenettel kapcsolatban.

Orbán Viktor szerint minden idők legnagyobb békemenetére lehet számítani (Forrás: Magyar Nemzet)
Orbán Viktor üzent

Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen! A hazádnak szüksége van rád!”

– írta közösségi oldalán. A miniszterelnök beszéde 13 órától kezdődik majd a Kossuth téren.

 

