Orbán Viktor fontos kérést intézett mindenkihez

A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: március 15-én Magyarország békéje és biztonsága mellett kell kiállnunk. Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, vegyen részt a békemeneten.
A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent a békemenettel kapcsolatban.
Orbán Viktor üzent
Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen! A hazádnak szüksége van rád!”
– írta közösségi oldalán. A miniszterelnök beszéde 13 órától kezdődik majd a Kossuth téren.
