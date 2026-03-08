Orbán Viktor fontos kérést intézett mindenkihez

A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent a békemenettel kapcsolatban.

Orbán Viktor szerint minden idők legnagyobb békemenetére lehet számítani (Forrás: Magyar Nemzet)

Orbán Viktor üzent

Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen! A hazádnak szüksége van rád!”

– írta közösségi oldalán. A miniszterelnök beszéde 13 órától kezdődik majd a Kossuth téren.