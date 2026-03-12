Gyere el te is! A hazádnak szüksége van rád! – üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor a Kossuth térre hívja a magyarokat

A kormányfő bejegyzésében személyesen is jelezte részvételét a március 15-i rendezvényen, és arra biztatta a támogatókat, hogy csatlakozzanak hozzá a Kossuth téren. A felhívásban Orbán Viktor hangsúlyozta: a nemzeti ünnep alkalmat ad arra, hogy a magyarok közösen álljanak ki hazájuk mellett. A miniszterelnök szerint a részvétel különösen fontos, ezért arra kérte az embereket, hogy minél többen jelenjenek meg a Békemeneten.

A hazádnak szüksége van rád”

– írta a kormányfő.