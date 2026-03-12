Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos!

Sokkoló részleteket árult el a láncfűrésszel megtámadott fideszes aktivista – az Origónak beszélt az esetről

Orbán Viktor

Gyere el te is! A hazádnak szüksége van rád! – üzent Orbán Viktor

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Március 15-én újra Békemenet lesz Budapesten, amelyet a miniszterelnök a „legnagyobb és legfontosabb” felvonulásnak nevezett. Orbán Viktor a közösségi oldalán arra kérte a magyarokat, hogy minél többen jelenjenek meg a Kossuth téren, és együtt mutassák meg az ország erejét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBékemenetVálasztás 2026március 15.Kossuth térenzsarolás

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti ünnepen rendezett Békemenet különös jelentőséggel bír a jelenlegi politikai helyzetben. A miniszterelnök szerint a rendezvény célja, hogy világos üzenetet küldjön: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint még sosem volt ilyen fontos a béke melletti kiállás (Forrás: Magyar Nemzet)

Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!”

Álljunk ki minél többen a zsarolások ellen a Békemeneten!

Orbán Viktor a Kossuth térre hívja a magyarokat

A kormányfő bejegyzésében személyesen is jelezte részvételét a március 15-i rendezvényen, és arra biztatta a támogatókat, hogy csatlakozzanak hozzá a Kossuth téren. A felhívásban Orbán Viktor hangsúlyozta: a nemzeti ünnep alkalmat ad arra, hogy a magyarok közösen álljanak ki hazájuk mellett. A miniszterelnök szerint a részvétel különösen fontos, ezért arra kérte az embereket, hogy minél többen jelenjenek meg a Békemeneten.

A hazádnak szüksége van rád”

– írta a kormányfő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!