Gyere el te is! A hazádnak szüksége van rád! – üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti ünnepen rendezett Békemenet különös jelentőséggel bír a jelenlegi politikai helyzetben. A miniszterelnök szerint a rendezvény célja, hogy világos üzenetet küldjön:
Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!”
Orbán Viktor a Kossuth térre hívja a magyarokat
A kormányfő bejegyzésében személyesen is jelezte részvételét a március 15-i rendezvényen, és arra biztatta a támogatókat, hogy csatlakozzanak hozzá a Kossuth téren. A felhívásban Orbán Viktor hangsúlyozta: a nemzeti ünnep alkalmat ad arra, hogy a magyarok közösen álljanak ki hazájuk mellett. A miniszterelnök szerint a részvétel különösen fontos, ezért arra kérte az embereket, hogy minél többen jelenjenek meg a Békemeneten.
A hazádnak szüksége van rád”
– írta a kormányfő.