Fontos

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Vasárnap mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! 

A miniszterelnök nagyon fontos felhívást tett közzé közösségi oldalán. Orbán Viktor mindenkit a Békemeneten való részvételre buzdított, hogy Magyarország ezzel is üzenhessen Ukrajnának és Zelenszkijnek.
„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!  Március 15-én találkozzunk a Békemeneten. A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint ez lesz a valaha volt legnagyobb Békemenet (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor szerint ez lesz a valaha volt legnagyobb Békemenet

Március 15-én újra Békemenet lesz Budapesten, amelyet a miniszterelnök a „legnagyobb és legfontosabb” felvonulásnak nevezett. Orbán Viktor a közösségi oldalán arra kérte a magyarokat, hogy minél többen jelenjenek meg a Kossuth téren, és együtt mutassák meg az ország erejét.

 

