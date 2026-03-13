Orbán Viktor: Vasárnap mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! 

„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Március 15-én találkozzunk a Békemeneten. A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint ez lesz a valaha volt legnagyobb Békemenet (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Március 15-én újra Békemenet lesz Budapesten, amelyet a miniszterelnök a „legnagyobb és legfontosabb” felvonulásnak nevezett. Orbán Viktor a közösségi oldalán arra kérte a magyarokat, hogy minél többen jelenjenek meg a Kossuth téren, és együtt mutassák meg az ország erejét.