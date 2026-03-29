Egy kép, amely láttán Magyar Péternek biztos nem lesz jó estéje – mutatjuk!

Látványos jelenetek játszódtak le Orbán Viktor békéscsabai országjárásán: az eső ellenére a tér nem ürült ki, a résztvevők végig kitartottak. A miniszterelnök közösségi oldalán egy összehasonlító képet is megosztott, amely egy korábbi tiszás rendezvénnyel állította szembe a mostani eseményt, hangsúlyozva a különbséget a két közönség reakciója között. Mint fogalmazott:
Ilyen a viharsarok. Eső ide, eső oda, a csabaiak maradtak végig! Jó volt veletek!”
A különbség egyértelmű
A miniszterelnök TikTok-videóban is értékelte a délutánt, ahol közvetlen hangnemben beszélt a tapasztalatairól. Kiemelte, hogy a békéscsabai közönség kemény, szókimondó közösség, amely nem hátrál meg az időjárás miatt sem.
Nem ment el senki. Hiába esett, maradtak”
– fogalmazott, kitérve arra, hogy a rendezvényen tiszás provokátorok is megjelentek, akik nem maradtak sokáig.
Elmondása szerint számukra már az eső is elegendő volt ahhoz, hogy távozzanak, ami szerinte jól mutatja a különbséget a két oldal hozzáállása között.
A miniszterelnök a nap végén már a folytatásra koncentrált: jelezte, hogy Budapesten folytatja az egyeztetéseket, ahol a következő állomások szervezése és a napi tapasztalatok értékelése kerül napirendre.