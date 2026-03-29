Egy kép, amely láttán Magyar Péternek biztos nem lesz jó estéje – mutatjuk!

Látványos jelenetek játszódtak le Orbán Viktor békéscsabai országjárásán: az eső ellenére a tér nem ürült ki, a résztvevők végig kitartottak. A miniszterelnök közösségi oldalán egy összehasonlító képet is megosztott, amely egy korábbi tiszás rendezvénnyel állította szembe a mostani eseményt, hangsúlyozva a különbséget a két közönség reakciója között. Mint fogalmazott:

Sem Orbán Viktort, sem a közönséget nem tántorította el a zuhogó eső (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Ilyen a viharsarok. Eső ide, eső oda, a csabaiak maradtak végig! Jó volt veletek!”

A különbség egyértelmű

A miniszterelnök TikTok-videóban is értékelte a délutánt, ahol közvetlen hangnemben beszélt a tapasztalatairól. Kiemelte, hogy a békéscsabai közönség kemény, szókimondó közösség, amely nem hátrál meg az időjárás miatt sem.

Nem ment el senki. Hiába esett, maradtak”

– fogalmazott, kitérve arra, hogy a rendezvényen tiszás provokátorok is megjelentek, akik nem maradtak sokáig.