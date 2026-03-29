Egy kép, amely láttán Magyar Péternek biztos nem lesz jó estéje – mutatjuk!

Az eső nem oszlatta fel a tömeget Békéscsabán – csak a provokátorokat. Orbán Viktor szerint a kitartó közönség és a távozó tiszások közti kontraszt mindennél beszédesebb.
Látványos jelenetek játszódtak le Orbán Viktor békéscsabai országjárásán: az eső ellenére a tér nem ürült ki, a résztvevők végig kitartottak. A miniszterelnök közösségi oldalán egy összehasonlító képet is megosztott, amely egy korábbi tiszás rendezvénnyel állította szembe a mostani eseményt, hangsúlyozva a különbséget a két közönség reakciója között. Mint fogalmazott: 

Sem Orbán Viktort, sem a közönséget nem tántorította el a zuhogó eső (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Ilyen a viharsarok. Eső ide, eső oda, a csabaiak maradtak végig! Jó volt veletek!”

A különbség egyértelmű

A miniszterelnök TikTok-videóban is értékelte a délutánt, ahol közvetlen hangnemben beszélt a tapasztalatairól. Kiemelte, hogy a békéscsabai közönség kemény, szókimondó közösség, amely nem hátrál meg az időjárás miatt sem. 

Nem ment el senki. Hiába esett, maradtak”

 – fogalmazott, kitérve arra, hogy a rendezvényen tiszás provokátorok is megjelentek, akik nem maradtak sokáig. 

Elmondása szerint számukra már az eső is elegendő volt ahhoz, hogy távozzanak, ami szerinte jól mutatja a különbséget a két oldal hozzáállása között.

Orbán Viktor Békéscsabán: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal, és a kémeikkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon. Ne engedjük, hogy sikerüljön Zelenszkij terve!

A miniszterelnök a nap végén már a folytatásra koncentrált: jelezte, hogy Budapesten folytatja az egyeztetéseket, ahol a következő állomások szervezése és a napi tapasztalatok értékelése kerül napirendre.

@viktor_a_tiktokon Ronggyá áztunk, de megérte. Hajrá, Takács Árpi, hajrá, Békéscsaba! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon
