Most érkezett: lezuhant egy repülőgép, rengeteg a halott – döbbenetes videó

orbán viktor

Orbán Viktor bemutatta az Európai Unió jövőbeli vezetőit

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szuverén, büszke európai nemzeteket, nemzeti és konzervatív színekben pompázó Európát vizionált a miniszterelnök a Patrióta Nagygyűlésen Budapesten. Mutatjuk, hogy képzeli el Brüsszel jövőjét Orbán Viktor.
Az Európai Unió történetének legnagyobb politikai átrendeződéséről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltett videójában. 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond az 1. Patrióta Nagygyűlésen a Millenárison 2026. március 23-án
Fotó: Ladóczki Balázs

Át akarjuk venni az Európai Unió irányítását, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk, azt akarjuk, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében, akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői" 

– közölte a miniszterelnök az 1. Patrióta Nagygyűlésen Budapesten. 

Orbán Viktor előtt állva tapsolt Európa: Budapest lett a patrióták fővárosa

Hatalmas tapssal fogadták Orbán Viktort a budapesti Patrióta Nagygyűlésen Európa meghatározó konzervatív politikusai. A Millenárison tartott esemény világosan jelezte: Budapest ma már nemcsak helyszín, hanem iránytű is az európai jobboldal számára. Részletekért kattintson ide!

 

