Orbán Viktor bemutatta az Európai Unió jövőbeli vezetőit

Át akarjuk venni az Európai Unió irányítását, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk, azt akarjuk, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében, akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői"