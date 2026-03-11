Orbán Viktor: Van és lesz elég benzin és gázolaj Magyarországon

Telt ház előtt tartott lakossági fórumot Orbán Viktor a Balatonfüredi Kongresszusi Központban, ahol hangsúlyozta: a kormány tartalékai és intézkedései garantálják, hogy Magyarországon elegendő benzin és gázolaj áll rendelkezésre – áll a VEOL beszámolójában.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a háborúk, a szankciók és az energiapiaci konfliktusok ma már közvetlenül érintik a családok mindennapjait, ezért a kormány kiemelt feladatának tekinti az energiaellátás stabilitásának biztosítását.
Hegedűs Barbara, Veszprém vármegye 2-es számú választókörzetének kormánypárti képviselőjelöltje úgy fogalmazott, a közelgő választás tétje rendkívül nagy. De a Orbán Viktor és Fidesz-KDNP már többször bizonyította, hogy képes megvédeni a magyar érdekeket a nemzetközi nyomással szemben. A miniszterelnököt elkísérő Lázár János pedig emlékeztetett: a mai bizonytalan világban a stabilitást a Fidesz képviseli, míg a Magyar Péter által ígért változás szerinte gyűlöletpolitikára és személyes bosszúra épül.
Van és lesz elég üzemanyag Magyarországon
Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány védett üzemanyagárat vezetett be, amelynek célja, hogy a benzin és a gázolaj ára ne szökjön el a világpiaci árakhoz hasonlóan. Mint fogalmazott:
Ne lepődjünk meg, ha a következő időszakban Európában a gázolaj és a benzin ára meghaladja az ezer forintot. Ettől meg kell magunkat védeni, mert ezt a magyar családok és a magyar gazdaság nem bírná ki.”
A kormányfő kiemelte: Magyarország jelentős stratégiai üzemanyagkészletekkel rendelkezik, és Európa egyik legjobban átgondolt készletezési rendszere működik az országban, amely biztosítja az ellátás stabilitását.
Nem a magyarok háborúja
Orbán Viktor beszédében kitért az orosz-ukrán háborúra is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem kíván belesodródni a konfliktusba.
Ez egy nagyon véres, nagyon szomorú, nagyon brutális háború, de nem a mi háborúnk, hanem két szláv nép testvérháborúja, amihez nekünk nincsen semmi közünk”
– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, menekülteket fogad és munkalehetőséget biztosít számukra, ugyanakkor fegyvereket, katonákat és pénzt nem kíván küldeni a háborúba.
Orbán Viktor szerint az Európai Unió már több mint 200 milliárd eurót fordított Ukrajna támogatására, és további jelentős összegek kifizetése is napirenden van.
Magyarország azonban nem vesz részt az ilyen közös hitelfelvételekben, mert az komoly pénzügyi kockázatot jelentene az országnak.
Letörik az ukrán olajblokádot, és a választás tétje a béke
A miniszterelnök az ukrán olajblokádról is beszélt, amely szerinte politikai nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az EU és Ukrajna közötti társulási szerződés egyértelműen kimondja: Ukrajna nem veszélyeztetheti egy uniós tagállam energiaellátását.
Összeraktuk az eszközeinket, és kigondoltunk egy tervet, amivel le fogjuk törni az ukrán olajblokádot. És ez működik is”
– szögezte le. Szerinte az áprilisi választás egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni a háborús konfliktusokból.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a következő kormány dönt majd arról, hogy az ország részt vesz-e egy esetleges EU–Oroszország konfliktusban, vagy továbbra is a béke politikáját követi.
Hozzátette, a kormány célja változatlan: Magyarország biztonságának és stabilitásának megőrzése.