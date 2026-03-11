Orbán Viktor: Van és lesz elég benzin és gázolaj Magyarországon

Telt ház előtt tartott lakossági fórumot Orbán Viktor a Balatonfüredi Kongresszusi Központban, ahol hangsúlyozta: a kormány tartalékai és intézkedései garantálják, hogy Magyarországon elegendő benzin és gázolaj áll rendelkezésre – áll a VEOL beszámolójában.

Orbán Viktor biztosította a hallgatóságot: a kormány minden eszközzel fellép az energiablokáddal szemben (Forrás: Miniszterelnöki kabinetiroda)

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a háborúk, a szankciók és az energiapiaci konfliktusok ma már közvetlenül érintik a családok mindennapjait, ezért a kormány kiemelt feladatának tekinti az energiaellátás stabilitásának biztosítását.

Hegedűs Barbara, Veszprém vármegye 2-es számú választókörzetének kormánypárti képviselőjelöltje úgy fogalmazott, a közelgő választás tétje rendkívül nagy. De a Orbán Viktor és Fidesz-KDNP már többször bizonyította, hogy képes megvédeni a magyar érdekeket a nemzetközi nyomással szemben. A miniszterelnököt elkísérő Lázár János pedig emlékeztetett: a mai bizonytalan világban a stabilitást a Fidesz képviseli, míg a Magyar Péter által ígért változás szerinte gyűlöletpolitikára és személyes bosszúra épül.

Van és lesz elég üzemanyag Magyarországon

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány védett üzemanyagárat vezetett be, amelynek célja, hogy a benzin és a gázolaj ára ne szökjön el a világpiaci árakhoz hasonlóan. Mint fogalmazott:

Ne lepődjünk meg, ha a következő időszakban Európában a gázolaj és a benzin ára meghaladja az ezer forintot. Ettől meg kell magunkat védeni, mert ezt a magyar családok és a magyar gazdaság nem bírná ki.”

A kormányfő kiemelte: Magyarország jelentős stratégiai üzemanyagkészletekkel rendelkezik, és Európa egyik legjobban átgondolt készletezési rendszere működik az országban, amely biztosítja az ellátás stabilitását.