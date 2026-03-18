Orbán Viktor bevette a legnagyobb ellenzéki fellegvárat

Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanezen a téren tartott egy rendezvényt. Több mint kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak – jelentette ki Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.
Orbán Viktor országjárásának következő állomásán Dunaújvárosba látogatott, ami már évek óta egy ellenzéki fellegvárnak számít.
A rendezvényt levezénylő Molnár Krisztián beszéde elején emlékeztetett egy pár hete ugyanazon a téren megtartott tiszás nagygyűlésre.
A miniszterelnök miatt több mint kétszer annyi ember ment el, mint amennyit a jelenlegi ellenzék vezetője tudott megmozgatni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!