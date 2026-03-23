Orbán Viktor: Brüsszel elfoglalása hamarosan realitás lesz

Orbán Viktor a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott interjút a Hír TV-nek. A miniszterelnök a beszélgetésben a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási botrányról, valamint az európai politika jövőjéről is beszélt.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke sajtótájékoztatón beszél az EU-csúcstalálkozón, az EU brüsszeli székházában, 2026. március 19-én

A kormányfő szerint a lehallgatási ügyben indított vizsgálatok komoly visszaélésekre deríthetnek fényt. A történtek miatt korábban vizsgálat indult, miután sajtóhírek szerint egy kiszivárgott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok figyelhették meg a magyar külügyminisztert.

Orbán Viktor az interjúban az európai politikai folyamatokról is beszélt. A budapesti Patrióta Nagygyűlés kapcsán azt mondta: egy új, szuverenista politikai szövetség formálódik Európában, amely szerinte a következő években egyre erősebb lesz.