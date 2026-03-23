Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette: itt a vége – az egész világot sokkolta a lépés

Hír TV

Orbán Viktor: Brüsszel elfoglalása hamarosan realitás lesz

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hír TVVálasztás 2026Orbán Viktorlehallgatási botrány

Orbán Viktor a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott interjút a Hír TV-nek. A miniszterelnök a beszélgetésben a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási botrányról, valamint az európai politika jövőjéről is beszélt.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban speaks at a press conference during the EU Summit at the EU headquarters in Brussels, on March 19, 2026. European Union leaders meet in the context of the US-Israeli war against Iran that is consuming the Middle East, and its consequences on energy prices and security. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke sajtótájékoztatón beszél az EU-csúcstalálkozón, az EU brüsszeli székházában, 2026. március 19-én
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A kormányfő szerint a lehallgatási ügyben indított vizsgálatok komoly visszaélésekre deríthetnek fényt. A történtek miatt korábban vizsgálat indult, miután sajtóhírek szerint egy kiszivárgott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok figyelhették meg a magyar külügyminisztert.

Orbán Viktor az interjúban az európai politikai folyamatokról is beszélt. A budapesti Patrióta Nagygyűlés kapcsán azt mondta: egy új, szuverenista politikai szövetség formálódik Európában, amely szerinte a következő években egyre erősebb lesz.

Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a jelenleg szerveződő politikai erők néhány éven belül meghatározó szerephez juthatnak az európai intézményekben.

„Brüsszel elfoglalása” – fogalmazott – 2029-re már nem csupán politikai jelszó, hanem reális cél lehet.

Orbán Viktor szerint a patrióta politikai erők megerősödése alapvetően alakíthatja át az Európai Unió politikai irányvonalát a következő években.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!