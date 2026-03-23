Orbán Viktor: Brüsszel elfoglalása hamarosan realitás lesz

Orbán Viktor a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott interjút a Hír TV-nek. A miniszterelnök a beszélgetésben a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási botrányról, valamint az európai politika jövőjéről is beszélt.
A kormányfő szerint a lehallgatási ügyben indított vizsgálatok komoly visszaélésekre deríthetnek fényt. A történtek miatt korábban vizsgálat indult, miután sajtóhírek szerint egy kiszivárgott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok figyelhették meg a magyar külügyminisztert.
Orbán Viktor az interjúban az európai politikai folyamatokról is beszélt. A budapesti Patrióta Nagygyűlés kapcsán azt mondta: egy új, szuverenista politikai szövetség formálódik Európában, amely szerinte a következő években egyre erősebb lesz.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a jelenleg szerveződő politikai erők néhány éven belül meghatározó szerephez juthatnak az európai intézményekben.
„Brüsszel elfoglalása” – fogalmazott – 2029-re már nem csupán politikai jelszó, hanem reális cél lehet.
Orbán Viktor szerint a patrióta politikai erők megerősödése alapvetően alakíthatja át az Európai Unió politikai irányvonalát a következő években.