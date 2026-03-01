Orbán Viktor: Így akarja Brüsszel eltakarítani a magyar kormányt

Hírlevél
A miniszterelnök a pénteki háborúellenes gyűlésen többek között arról is beszélt, hogy Brüsszel szemét szúrja a nemzeti érdekeket képviselő kormány Magyarországon. Orbán Viktor szerint április 12-én egyszerre áll hadban a kormány a Tisza Párttal, Zelenszkijjel és Ursula von der Leyennel.
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor miniszterelnök az esztergomi háborúellenes gyűlésen élesen bírálta Ukrajnát, kijelentve: az ukránok olajblokáddal nem csupán gazdasági nyomást próbálnak gyakorolni hazánkra, hanem nyílt politikai támadást is indítanak Magyarország ellen. A miniszterelnök úgy fogalmazott, világos a helyzet: külső erők a jelenlegi nemzeti kormány megbuktatásában érdekeltek, és a Tisza Pártot akarják hatalomba segíteni. Állítása szerint azért, mert az új politikai szereplők teljesítenék azokat a brüsszeli és ukrán elvárásokat, amelyeket a magyar kormány következetesen elutasít.

Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán / MTI)
Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán / MTI)

Orbán Viktor: Nem hagyjuk!

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, nem hajlandó feladni energiaszuverenitását, és nem sodorja bele az országot a háborúba. A beszédben egyértelművé tette, hogy a kormány álláspontja változatlan – a magyar érdek az első, minden körülmények között.

 

 

