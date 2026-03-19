Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev összejátszik, az olajblokádot nekünk kell megoldanunk

A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az EU-csúcs előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása.
Brüsszelből jelentkezett Orbán Viktor. A Barátság-kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban kijelentette: Magyarországnak ezt a problémát egyedül kell megoldani, Brüsszel pedig összejátszik az ukránokkal.
Orbán Viktor: Ez egy színjáték!
A miniszterelnök kiemelte: Brüsszel bármit is mond, az egy színjáték; valójában összejátszanak az ukránokkal és az ő oldalukon állnak. Hozzátette:
a kormánynak már van haditerve az olajblokád letörésére.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!