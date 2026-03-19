Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev összejátszik, az olajblokádot nekünk kell megoldanunk

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az EU-csúcs előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása.
Brüsszelből jelentkezett Orbán Viktor. A Barátság-kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban kijelentette: Magyarországnak ezt a problémát egyedül kell megoldani, Brüsszel pedig összejátszik az ukránokkal. 

Orbán Viktor az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozója előtt Brüsszelben (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor: Ez egy színjáték!

A miniszterelnök kiemelte: Brüsszel bármit is mond, az egy színjáték; valójában összejátszanak az ukránokkal és az ő oldalukon állnak. Hozzátette: 

a kormánynak már van haditerve az olajblokád letörésére.

 

