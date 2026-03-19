Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev összejátszik, az olajblokádot nekünk kell megoldanunk

Brüsszelből jelentkezett Orbán Viktor. A Barátság-kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban kijelentette: Magyarországnak ezt a problémát egyedül kell megoldani, Brüsszel pedig összejátszik az ukránokkal.

Orbán Viktor az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozója előtt Brüsszelben (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor: Ez egy színjáték!

A miniszterelnök kiemelte: Brüsszel bármit is mond, az egy színjáték; valójában összejátszanak az ukránokkal és az ő oldalukon állnak. Hozzátette: