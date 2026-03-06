Orbán Viktor: Brüsszel és Zelenszkij együtt próbálja hatalomra juttatni Magyar Péter pártját

Hírlevél
Tegnap, 16:34
A miniszterelnök arra hívja fel a figyelmet, hogy Münchenben egy olyan nemzetközi politikai kérdésben született megállapodás, amelynek a magyar kormány leváltása a célja. Orbán Viktor szerint a megállapodás értelmében Brüsszel és az ukrán vezetés is a Tisza Párt hatalomra segítésében érdekelt.
Orbán ViktorVálasztás 2026ZelenszkijManfred WeberMagyar Péter

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról posztolt, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián néhány héttel ezelőtt Brüsszel, az ukránok és a Tisza Párt között egy nemzetközi politikai megállapodás született annak érdekében, hogy a jelenlegi magyar kormányt leváltsák, és egy Ukrajnát, valamint a háborút támogató kormány kerüljön hatalomra Budapesten.

Orbán Viktor szerint egy nemzetközi politikai egyezség jött létre a magyar kormány leváltása érdekében

 

A miniszterelnök posztja felidézi, hogy Brüsszel és Kijev egy új szövetségest talált Magyarországon.

A bejegyzésben megszólal Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője is, aki korábban így fogalmazott:

A Tisza és Magyar Péter le fogja győzni önt Magyarországon, Orbán úr. Ön a múlt, Magyar Péter a jövő.”

A felvétel egy másik része pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy korábbi nyilatkozatát idézi, amelyben a magyar miniszterelnökről beszélt:

Én nem beszélek Orbánnal, mert ő nem akar. De ő le lesz váltva hála istennek a közeljövőben.”

A magyar kormány ellen létrejött nemzetközi szövetségre reagálva Orbán Viktor a bejegyzésben úgy fogalmaz:

Kormányváltást akarnak Magyarországon. Az történt, hogy megegyeztek. Münchenben ez bekövetkezett. Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én.”

 

