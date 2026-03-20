Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak

Orbán Viktor a közösségi oldalán félre nem érthetően megüzente Kijevnek, hogy Magyarország nem enged semmilyen formában az ukrán energia zsarolásnak.
Orbán Viktor nem enged Brüsszel és Kijev zsarolásának
A kormányfő hangsúlyozta:
Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk. Sem Brüsszellel, sem Zelenszkijjel.”
Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország nem fog engedni sem a politikai, sem a gazdasági nyomásnak, és minden körülmények között megvédi saját érdekeit.
Mi magyarok szeretünk világosan beszélni, így tettem tegnap is, megmondtam, ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitelvétó. Akárhány európai uniós vezető is követeli, amíg nem adja meg Zelenszkij nekünk, ami a mienk, amíg nem engedi át az egyébként már kifizetett olajunkat Ukrajna területén, addig semmilyen döntést, amely Ukrajna érdekét szolgálná, nem fogunk és nem fogok támogatni Brüsszelben”
- mondta Orbán Viktor.