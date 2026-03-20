Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak

Mi magyarok szeretünk világosan beszélni, így tettem tegnap is, megmondtam, ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitelvétó. Akárhány európai uniós vezető is követeli, amíg nem adja meg Zelenszkij nekünk, ami a mienk, amíg nem engedi át az egyébként már kifizetett olajunkat Ukrajna területén, addig semmilyen döntést, amely Ukrajna érdekét szolgálná, nem fogunk és nem fogok támogatni Brüsszelben”