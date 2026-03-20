Csúnyán pofára esett Magyar Péter Orbán Viktorral szemben – fotó

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak

Határozott üzenetet küldött Brüsszelnek és Kijevnek a miniszterelnök. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy amíg Ukrajna nem engedi át a Magyarország számára kulcsfontosságú kőolajat, addig Magyarország nem támogat egyetlen olyan uniós döntést sem, amely Ukrajna érdekeit szolgálná.
Orbán Viktor a közösségi oldalán félre nem érthetően megüzente Kijevnek, hogy Magyarország nem enged semmilyen formában az ukrán energia zsarolásnak.

Határozott üzenetet küldött Brüsszelnek és Kijevnek a miniszterelnök. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy amíg Ukrajna nem engedi át a Magyarország számára kulcsfontosságú kőolajat, addig Magyarország sem támogat egyetlen olyan uniós döntést sem, amely Ukrajna érdekeit szolgálná.

A kormányfő hangsúlyozta:

Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk. Sem Brüsszellel, sem Zelenszkijjel.” 

Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország nem fog engedni sem a politikai, sem a gazdasági nyomásnak, és minden körülmények között megvédi saját érdekeit.

Mi magyarok szeretünk világosan beszélni, így tettem tegnap is, megmondtam, ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitelvétó. Akárhány európai uniós vezető is követeli, amíg nem adja meg Zelenszkij nekünk, ami a mienk, amíg nem engedi át az egyébként már kifizetett olajunkat Ukrajna területén, addig semmilyen döntést, amely Ukrajna érdekét szolgálná, nem fogunk és nem fogok támogatni Brüsszelben”

- mondta Orbán Viktor.

 

