Szívszorító: Orbán Viktor a lányait nyugtatja az ukrán fenyegetések után

Ukrajna megtámadta Európát – nagy bajba kerülhet Brüsszel

Orbán Viktor elmondta, szerinte mi a legnagyobb eredmény az elmúlt 4 évből

1 órája
„Az elmúlt négy év legnagyobb eredménye, hogy meg tudtuk védeni a rezsicsökkentést, és így a magyar családokat is a drasztikus energiaár-emelkedéstől” – jelentette ki Orbán Viktor a vecsési fórumon. A miniszterelnök tájékoztatott: a háború és a brüsszeli energiapolitika egész Európában elszabadította a rezsiköltségeket, Magyarország azonban a kormány döntéseinek köszönhetően ki tudta védeni a súlyos drágulást.
„Az elmúlt négy évben én azt éreztem a legnagyobb tettnek, hogy a rezsidíjak emelkedését sikerült megakadályoznunk, és a családokat sikerült megvédenünk” – jelentette ki a miniszterelnök az országjárás szerdai, vecsési fórumán.

Vecsés, 2026. március 11. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j2) országjárásának vecsési állomásán 2026. március 11-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy „háborús idők vannak”, hiszen az elmúlt négy évet úgy kellett végigkormányozni, hogy közben Európában orosz–ukrán háború zajlott. Ez – mint mondta – önmagában is súlyos gazdasági problémákat okozott a kontinensen, ráadásul Brüsszel az ukránok oldalára állt, és leválasztotta Európát az olcsó orosz olajról és gázról, ami jelentős rezsiár-emelkedést idézett elő. Hozzátette: az elmúlt négy év legnagyobb feladata az volt, hogy ezt Magyarországon sikerüljön kivédeni.

 

Orbán Viktor: Brüsszel összejátszik a hátunk mögött

A kormányfő közlése szerint ma egy átlagos magyar háztartás éves szinten 250–260 ezer forintot fizet rezsire, míg Lengyelországban mintegy 850 ezer forintot, Csehországban pedig körülbelül egymillió forintot. „A kőgazdag osztrákokról és a németekről nem is beszélek” – fogalmazott. Hangsúlyozta: ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, amelyet az orosz–ukrán háború és a brüsszeli szankciós politika ellenére is sikerült megvédeni, akkor ma minden család körülbelül egyhavi fizetését veszítené el a magasabb rezsidíjak miatt.

Orbán Viktor arról is beszélt: az ukránok nem is titkolják, hogy kormányváltást szeretnének Magyarországon, mert egy ukránbarát kormányt látnának szívesen.

„Brüsszel ehhez tapsol, összejátszanak a hátunk mögött” 

– fogalmazott. A kormányfő szerint az Európai Unió egy Ukrajna-párti magyar kormánnyal több kérdést is könnyebben rendezhetne, például az Ukrajnának nyújtott támogatások vagy a migráció ügyét. A miniszterelnök ugyanakkor kiemelte: a jelenlegi magyar álláspont ezekben a kérdésekben akadályt jelent.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kormánypártokkal szemben egy „a semmiből létrehozott politikai gyülekezet” áll, amely mögött Brüsszel és Ukrajna támogatása áll.

 

 

