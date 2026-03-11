Orbán Viktor elmondta, szerinte mi a legnagyobb eredmény az elmúlt 4 évből

„Az elmúlt négy évben én azt éreztem a legnagyobb tettnek, hogy a rezsidíjak emelkedését sikerült megakadályoznunk, és a családokat sikerült megvédenünk” – jelentette ki a miniszterelnök az országjárás szerdai, vecsési fórumán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy „háborús idők vannak”, hiszen az elmúlt négy évet úgy kellett végigkormányozni, hogy közben Európában orosz–ukrán háború zajlott. Ez – mint mondta – önmagában is súlyos gazdasági problémákat okozott a kontinensen, ráadásul Brüsszel az ukránok oldalára állt, és leválasztotta Európát az olcsó orosz olajról és gázról, ami jelentős rezsiár-emelkedést idézett elő. Hozzátette: az elmúlt négy év legnagyobb feladata az volt, hogy ezt Magyarországon sikerüljön kivédeni.

Orbán Viktor: Brüsszel összejátszik a hátunk mögött

A kormányfő közlése szerint ma egy átlagos magyar háztartás éves szinten 250–260 ezer forintot fizet rezsire, míg Lengyelországban mintegy 850 ezer forintot, Csehországban pedig körülbelül egymillió forintot. „A kőgazdag osztrákokról és a németekről nem is beszélek” – fogalmazott. Hangsúlyozta: ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, amelyet az orosz–ukrán háború és a brüsszeli szankciós politika ellenére is sikerült megvédeni, akkor ma minden család körülbelül egyhavi fizetését veszítené el a magasabb rezsidíjak miatt.

Orbán Viktor arról is beszélt: az ukránok nem is titkolják, hogy kormányváltást szeretnének Magyarországon, mert egy ukránbarát kormányt látnának szívesen.

„Brüsszel ehhez tapsol, összejátszanak a hátunk mögött”

– fogalmazott. A kormányfő szerint az Európai Unió egy Ukrajna-párti magyar kormánnyal több kérdést is könnyebben rendezhetne, például az Ukrajnának nyújtott támogatások vagy a migráció ügyét. A miniszterelnök ugyanakkor kiemelte: a jelenlegi magyar álláspont ezekben a kérdésekben akadályt jelent.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kormánypártokkal szemben egy „a semmiből létrehozott politikai gyülekezet” áll, amely mögött Brüsszel és Ukrajna támogatása áll.