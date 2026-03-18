Orbán Viktor: Brüsszelben nemet mondok Zelenszkij zsarolására

Orbán Viktor a közösségi oldalán is világosság tette, hogy a csütörtöki EU csúcson nemet fog mondani az Ukrajna által elrendelt olajblokáddal végrehajtott kijevi zsarolásra.
Orbán Viktor kitart amellett, hogy ha nincs olaj, akkor nincs pénz
Az ukránok és Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá veszi Magyarországot és elzárta a Barátság olajvezetéket”
- mondta bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint Ukrajna azért lépett így, mert azt szeretné elérni, hogy Magyarország szakítson az olcsó orosz energia felhasználásával. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezt a magyar kormány nem fogja elfogadni.
Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról”
- fogalmazott a miniszterelnök, majd jelezte, hogy a brüsszeli csúcstalálkozón is ki fog állni a magyar álláspont mellett. Bejegyzését azzal zárta, hogy Magyarország semmiképpen sem enged a nyomásgyakorlásnak.
Ha nincs olaj, nincs pénz”
- hangsúlyozta Orbán Viktor.