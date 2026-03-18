Orbán Viktor: Brüsszelben nemet mondok Zelenszkij zsarolására

Orbán Viktor a közösségi oldalán is világosság tette, hogy a csütörtöki EU csúcson nemet fog mondani az Ukrajna által elrendelt olajblokáddal végrehajtott kijevi zsarolásra.

A miniszterelnök Brüsszelbe utazik a csütörtöki miniszterelnöki csúcstalálkozóra ahol az ukrán olajblokád és az energiabiztonság kérdése is napirendre kerül. Orbán Viktor nemet fog mondani az ukrán elnök zsarolására, mert Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, és nemet mond arra a követelésre, hogy az ország leváljon az olcsó olcsó orosz energiáról. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor kitart amellett, hogy ha nincs olaj, akkor nincs pénz

Az ukránok és Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá veszi Magyarországot és elzárta a Barátság olajvezetéket”

- mondta bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Ukrajna azért lépett így, mert azt szeretné elérni, hogy Magyarország szakítson az olcsó orosz energia felhasználásával. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezt a magyar kormány nem fogja elfogadni.

Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról”

- fogalmazott a miniszterelnök, majd jelezte, hogy a brüsszeli csúcstalálkozón is ki fog állni a magyar álláspont mellett. Bejegyzését azzal zárta, hogy Magyarország semmiképpen sem enged a nyomásgyakorlásnak.

Ha nincs olaj, nincs pénz”

- hangsúlyozta Orbán Viktor.