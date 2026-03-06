Orbán Viktor brutális részleteket mondott az ukrán fenyegetésről

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij kijelentése egyértelműen új minőséget jelent a két ország konfliktusában.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában, 2026. január 16-án

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök értelmezése szerint

Ukrajna nem egyszerű diplomáciai vitát folytat Budapesttel, hanem nyílt eszközökkel próbálja eltávolítani az útból azt a magyar kormányt, amely nem hajlandó teljesíteni az ukrán elvárásokat.

A kormányfő szerint a cél világos: Magyarországon olyan vezetés jöjjön létre, amely kész teljesíteni Kijev politikai, gazdasági és háborús érdekeit.

Miért tartja Orbán Viktor példátlannak az ukrán fenyegetést?

A miniszterelnök szerint a történtek azért különösen súlyosak, mert

egy NATO- és EU-tagállam vezetőjét érte olyan kijelentés, amelyet ő katonai fenyegetésként értelmezett.

Orbán Viktor azt mondta, hogy ez már nem az a megszokott politikai támadássorozat, amelyhez a magyar kormány az elmúlt években hozzászokhatott, hanem egy új és veszélyesebb szint.

A kormányfő világossá tette: szerinte az ukrán elnöknek valójában nem személyes baja van vele, hanem azzal van problémája, hogy Magyarország nem hajlandó alárendelni saját érdekeit az ukrán követeléseknek. Orbán Viktor úgy látja, hogy

ő maga és az általa vezetett kabinet „útban van”, ezért akarják fenyegetéssel, zsarolással és politikai nyomással félreállítani.

Értelmezésében a konfliktus lényege nem egy mondat vagy egy diplomáciai sértés, hanem az, hogy Magyarország továbbra is ellenáll-e.

Milyen ukrán követeléseket utasít vissza Magyarország?

Orbán Viktor szerint több olyan pont van, amelyben Budapest nem hajlandó engedni. Ide sorolta azt az elvárást, hogy

Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról,

adjon pénzügyi támogatást Ukrajnának,

vállaljon nagyobb szerepet a háborús erőfeszítésekben,

valamint támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását.

A miniszterelnök szerint ezek a lépések súlyosan sértenék a magyar családok, a magyar gazdaság és a nemzeti szuverenitás érdekeit. Éppen ezért úgy fogalmazott: sem fenyegetés, sem zsarolás hatására nem változtat ezen az állásponton. A rádióinterjú egyik legerősebb üzenete az volt, hogy

a magyar kormány nem hajlandó olyan döntéseket hozni, amelyekkel szerinte „pórul járna az ország”, még akkor sem, ha emiatt a konfliktus tovább éleződik.

Hogyan kapcsolódik az ukrán fenyegetés a magyar választásokhoz?

Orbán Viktor nemcsak külpolitikai, hanem egyértelmű belpolitikai összefüggést is felvázolt. Azt állította, hogy az ukrán vezetésnek nem titkolt érdeke a magyarországi politikai fordulat, mert egy ukránbarát kormány könnyebben teljesítené Kijev követeléseit. A miniszterelnök szerint ezért

Ukrajna nemcsak nyomást gyakorol Budapestre, hanem érdekelt abban is, hogy a jelenlegi nemzeti kormány meggyengüljön.

A kormányfő ezt az energiapolitikai vitákkal is összekapcsolta. Állítása szerint az olajszállítások körüli konfliktus, az árak emelkedése és az ellátási bizonytalanság mind olyan tényezők, amelyek politikailag is kihasználhatók. Orbán Viktor szerint

az ukrán fél abban bízik, hogy a gazdasági nehézségek végül a magyar kormányra égnek rá, és ezzel könnyebb lesz „eltakarítani az akadályt”, amelyet a jelenlegi kabinet jelent.

Miért lett az olajblokád az ukrán nyomásgyakorlás egyik legerősebb fegyvere?

A miniszterelnök az interjúban különösen kemény szavakkal beszélt a Barátság kőolajvezeték ügyéről. Azt állította, hogy nincs műszaki akadálya annak, hogy a Magyarországnak járó orosz olaj megérkezzen, ezért szerinte a leállás mögött egyértelműen politikai döntés áll. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

Magyarország rendesen fizet az energiahordozóért, szerződés is van rá, Ukrajna pedig vállalta az átszállítás biztosítását.

Ebből kiindulva a kormányfő nem egyszerű vitának, hanem zsarolásnak nevezte a történteket. Szerinte az ukrán fél azért tartja vissza az olajat, hogy nyomás alá helyezze Magyarországot, növelje az energiaárakat, bizonytalanságot keltsen, és ezzel belpolitikai károkat okozzon. Orbán Viktor ezt egyenesen

állami szintű banditizmusnak minősítette, és jelezte: Magyarország meg fogja találni a maga válaszait erre a lépésre.

Meddig hajlandó elmenni Orbán Viktor a válaszlépésekben?

A miniszterelnök egyértelműen jelezte, hogy Magyarország minden olyan jogi és politikai eszközt használni fog, amely rendelkezésére áll. Beszélt arról, hogy az Európai Unióban csak egyhangú döntéssel lehet bizonyos pénzügyi csomagokat jóváhagyni, ezért Budapest továbbra is élni fog vétójogával, ha úgy látja, hogy a magyar érdek ezt kívánja.