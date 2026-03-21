Orbán Viktor a CPAC-en megtippelte, ki fog győzni áprilisban

Szombaton a CPAC Hungary-n szólalt fel Orbán Viktor, aki beszédében többször is kitért a választási esélyekre. Szerinte a szlovén voksolás után Magyarországra fog figyelni a világ. Ennek kapcsán többször is kijelentette, hogy a Fidesz nyerni fog áprilisban.

Erről a részletről egy videót is megosztott a közösségi oldalán a miniszterelnök, aki Magyarország vonatkozásában geopolitikai helyzetértékelést is adott.

"Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba. Nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel és ukránbarát kormány. Brüsszel nem az emberek, az európai emberek érdekeit képviseli, hanem az ukránok elnökét, de egy harapófogóban kell győznünk. Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük. Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot" - jelentette ki, hozzátéve, hogy

most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk, de azzal is jól állunk.

Az erődemonstrációval felérő összejövetelen a miniszterelnök egyesével köszöntötte azokat a külföldi politikusokat, akik jelenlétükkel támogatták az újraválasztását.

