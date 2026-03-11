Így árad a tiszás gyűlöletcunami, miután ukránok megfenyegették Orbán Viktort és családját

Magyar Péter oldalán brutális őszinteséggel örömködtek az Orbán Viktort és családját ért fenyegetés miatt a kommentelők.

Az egyik kommentelő szerint:

Ezt megnyertük, az ukránok nem packáznak. Áradjon!

Volt olyan hozzászóló, aki szerint jó dolog a kormányfő megfenyegetése, mert így legalább a Fidesz-rendezvények félelemben kerülnek megrendezésre.

Volt pedig, aki annak örült, hogy a fenyegetés miatt Orbán Viktor többé nem mer majd szabadtéri rendezvényt tartani.

A haladó, progresszív és felvilágosult 444 nyájas olvasói sem kímélték meg a gyűlöletüktől Orbán Viktort.

Volt aki a Ceaușescu házaspár kivégzéséhez hasonló sorsot kívánt a miniszterelnöknek.

Volt, aki abbeli reményének adott hangot, hogy még a választások előtt megölik az ukránok a kormányfőt.

De volt olyan kedves tiszás kommentelő is, aki karóba húzás és kerékbe törés általi halált követelt Orbán Viktornak.

Egyik olvasójuk pedig megköszönte úgymond az ukránoknak a magyar miniszterelnök kivégzését, mert így nem nekik kell azt megtenniük.

De a Telex olvasóiból is kihozta a legjobbat a miniszterelnök és családja ukránok általi megfenyegetése.

Volt, aki szerint Orbán Viktor és a családja megérdemli a kivégzést, úgyhogy vesszenek minél hamarabb, a Tisza így meg áprilisban nyerhet.

Akadt, aki szerint nagyszerű dolog, ha kivégzik Orbán Viktort, mert így végre egyesül majd Európa.

Volt, aki pedig így fogalmazott:

Lehet búcsúzkodni. Vitya vége. Itt a tavaszi szél, éljen a Tisza és Ukrajna!”



