Így árad a tiszás gyűlöletcunami, miután ukránok megfenyegették Orbán Viktort és családját

Orbán Viktor és a családjának a megfenyegetése egészen elképesztően durva reakciókat váltott ki a Tisza Párt támogatóiból a balliberális média és Magyar Péter közösségi oldalainak a kommentszekcióiban.
Magyar Péter oldalán brutális őszinteséggel örömködtek az Orbán Viktort és családját ért fenyegetés miatt a kommentelők. 

Az egyik kommentelő szerint: 

Ezt megnyertük, az ukránok nem packáznak. Áradjon!

 

 

Volt olyan hozzászóló, aki szerint jó dolog a kormányfő megfenyegetése, mert így legalább a Fidesz-rendezvények félelemben kerülnek megrendezésre.

 

Volt pedig, aki annak örült, hogy a fenyegetés miatt Orbán Viktor többé nem mer majd szabadtéri rendezvényt tartani.

 

A haladó, progresszív és felvilágosult 444 nyájas olvasói sem kímélték meg a gyűlöletüktől Orbán Viktort.

Volt aki a Ceaușescu házaspár kivégzéséhez hasonló sorsot kívánt a miniszterelnöknek.

 

 

Volt, aki abbeli reményének adott hangot, hogy még a választások előtt megölik az ukránok a kormányfőt.

 

De volt olyan kedves tiszás kommentelő is, aki karóba húzás és kerékbe törés általi halált követelt Orbán Viktornak.

 

Egyik olvasójuk pedig megköszönte úgymond az ukránoknak a magyar miniszterelnök kivégzését, mert így nem nekik kell azt megtenniük. 

 

De a Telex olvasóiból is kihozta a legjobbat a miniszterelnök és családja ukránok általi megfenyegetése.

Volt, aki szerint Orbán Viktor és a családja megérdemli a kivégzést, úgyhogy vesszenek minél hamarabb, a Tisza így meg áprilisban nyerhet.

 

Akadt, aki szerint nagyszerű dolog, ha kivégzik Orbán Viktort, mert így végre egyesül majd Európa.

 

Volt, aki pedig így fogalmazott: 

Lehet búcsúzkodni. Vitya vége. Itt a tavaszi szél, éljen a Tisza és Ukrajna!”


 

 

