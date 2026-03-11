Hírlevél
Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Szintet lépett az Ukrajnából érkező politikai üzengetés. Egy volt ukrán képviselő már Orbán Viktor családját is megemlítette fenyegető kijelentéseiben – számolt be róla az Index.
Orbán ViktorfenyegetésVálasztás 2026Zelenszkijcsalád

Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban.  A parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül – számolt be az Index.

Hrihorij Omelcsenko fenyegető hangvételű kijelentéseket tett Orbán Viktor családjával kapcsolatban is (Forrás: Képernyőkép)

Családját is említette a volt ukrán képviselő

Omelcsenko szerint politikai döntés kérdése a Barátság kőolajvezeték újraindítása, és azt is kijelentette, hogy csak akkor tárgyalna a kérdésről, ha a magyar választáson az ellenzék kerülne hatalomra áprilisban, amit nagyon remél.

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább”

– jelentette ki, majd hozzátette: 

Orbán Viktornak „el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján”.

A volt képviselő a „KARMA” nevű szervezetre hivatkozva azt állította, hogy a csoportnak nincs szüksége a magyar miniszterelnök címére, mert pontosan tudják, hol található. Kijelentette azt is: 

Ha Orbán Viktor nem változtat Ukrajnával kapcsolatos politikáján, akkor a „KARMA” elől szerinte senki sem menekülhet el.

Kocsis Máté: Orbán Viktor a garancia a béke megőrzésére

Zelenszkij üzenetével kezdődött a fenyegetőzés

A magyar-ukrán viszonyok Volodimir Zelenszkij korábbi kijelentésével kezdtek el rohamosan romlani. Az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt: reméli, hogy az Európai Unióban senki nem fogja blokkolni a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelt, különben 

megadják az illető telefonszámát az ukrán fegyveres erőknek, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

A magyar kormány szerint az ilyen kijelentések elfogadhatatlanok. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarországot és a magyar miniszterelnököt senki sem fenyegetheti.

Az ügyre Magyar Péter is reagált. A politikus szarvasi fórumán azt mondta: egyetlen külföldi vezető sem fenyegethet meg egyetlen magyart sem, és felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy tisztázza a kijelentéseit, valamint adjon magyarázatot a Barátság kőolajvezeték helyzetére.

 

