Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját

Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban. A parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül – számolt be az Index.

Hrihorij Omelcsenko fenyegető hangvételű kijelentéseket tett Orbán Viktor családjával kapcsolatban is (Forrás: Képernyőkép)

Családját is említette a volt ukrán képviselő

Omelcsenko szerint politikai döntés kérdése a Barátság kőolajvezeték újraindítása, és azt is kijelentette, hogy csak akkor tárgyalna a kérdésről, ha a magyar választáson az ellenzék kerülne hatalomra áprilisban, amit nagyon remél.

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább”

– jelentette ki, majd hozzátette:

Orbán Viktornak „el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján”.

A volt képviselő a „KARMA” nevű szervezetre hivatkozva azt állította, hogy a csoportnak nincs szüksége a magyar miniszterelnök címére, mert pontosan tudják, hol található. Kijelentette azt is: