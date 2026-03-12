Orbán Viktor családját durva fenyegetés érte – sorra állnak ki mellettük

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor miniszterelnök.
Mint ismert, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban. A parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül.
A kormányfő szerint nem szabad megijedni. Azt mondta: szerinte nem is ijedtek meg. Kitalálják majd, hogy hogyan alkalmazkodjanak az új helyzethez. Szerinte a feleségnek ebben kulcsszerepe lesz.
„Lassan már minden napra jut egy ukrán vörös vonal átlépés! Ma már Orbán Viktor gyerekeit és unokáit fenyegetik” – írta a Facebookon a fenygetésre reagáva Lázár János.
Az építési és közlekedési miniszter szerint az ukrán politikai elit kijelentései olyan határt léptek át, amely után már nincs helye belpolitikai vitáknak. Úgy fogalmazott:
ez az a pont, ahol nem lehet külön kormánypárti és ellenzéki álláspont, mert magyar gyermekeket érő fenyegetésekről van szó.
Lázár János hangsúlyozta: teljesen mindegy, hogy kik a gyerekek szülei vagy nagyszülei, minden magyar gyermeket meg kell védeni. Mint mondta, a nemzeti közösség minimuma az, hogy ilyen helyzetben mindenki együtt áll ki a magyarok védelmében.
A „sunnyogás” csak bátorítja az ukrán vezetőket
A miniszter bírálta az ukrán vezetők fenyegetéseit, és azt is szóvá tette, hogy szerinte egyesek hallgatnak ezekről a kijelentésekről. Úgy fogalmazott: az ilyen „sunnyogás” csak bátorítja az ukrán vezetőket.
Lázár János nemzeti egységet sürgetett az ukrán fenyegetésekkel szemben. Kijelentette: „elég az ukrán fenyegetésekből”, és hozzátette, hogy Magyarország nem engedi sem az energetikai nyomásgyakorlást, sem azt, hogy magyar gyerekeket érjenek fenyegetések. „El a kezekkel az olajcsapunktól és főként el a kezekkel a gyerekeinktől!” – fogalmazott.
Kocsis Máté a fenyegetésre úgy reagált: már az is elfogadhatatlan, amikor egy külföldi politikus a magyar miniszterelnököt fenyegeti, de szerinte minden határt átlép, ha valaki a családtagokat, különösen az unokákat veszi célba.
A Tisza Pártnak drukkol a fenyegető
A frakcióvezető élesen bírálta az ukrán képviselő szavait.
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyanaz az ukrán képviselő arról is beszélt: a magyar belpolitikában a Tisza Pártnak drukkol. Kocsis Máté szerint ez nem meglepő fejlemény, és úgy fogalmazott: „ezt mindjárt gondoltuk”.
Most, hogy az ukránok is látják, hogy nem lesz Magyarországon semmiféle kormányváltás, egyre idegesebbek
– jelentette ki Kocsis Máté.
Ukrajna, elég!
– írta Facebook-bejegyzése fölé Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: nem engedünk a zsarolásnak!
Szentkirályi Alexandra: Elfogadhatatlan
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán írta meg: elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját is megfenyegette amiatt, hogy a miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy hiába a zsarolás és a fenyegetés, a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire.
Hozzátette,
kimaradnak a háborúból, nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem mondanak le az olcsó energiáról.
Szentkirályi Alexandra végül úgy fogalmazott: nekünk Magyarország az első, Orbán Viktor és a Fidesz pedig a biztos választás.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról írt, hogy az ukránok már nem ismernek határokat. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy nekik semmi sem szent, sem a család, sem az Isten, sem a haza. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint azért fenyegetik egy szuverén ország miniszterelnökét, mert saját hazája érdekeit nézi és képviseli. Hozzátette,
Orbán Viktort azért támadják, mert nem akarja feláldozni Magyarország jövőjét és biztonságát mások értelmetlen háborújában.
A politikus hangsúlyozta, hogy hiába fenyegetik a miniszterelnököt, soha nem fog engedni az idegen érdekeknek.