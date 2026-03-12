Orbán Viktor családját durva fenyegetés érte – sorra állnak ki mellettük

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor családja. Fotó: Facebook

Mint ismert, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban. A parlamenti képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül.

A kormányfő szerint nem szabad megijedni. Azt mondta: szerinte nem is ijedtek meg. Kitalálják majd, hogy hogyan alkalmazkodjanak az új helyzethez. Szerinte a feleségnek ebben kulcsszerepe lesz.

„Lassan már minden napra jut egy ukrán vörös vonal átlépés! Ma már Orbán Viktor gyerekeit és unokáit fenyegetik” – írta a Facebookon a fenygetésre reagáva Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter szerint az ukrán politikai elit kijelentései olyan határt léptek át, amely után már nincs helye belpolitikai vitáknak. Úgy fogalmazott:

ez az a pont, ahol nem lehet külön kormánypárti és ellenzéki álláspont, mert magyar gyermekeket érő fenyegetésekről van szó.

Lázár János hangsúlyozta: teljesen mindegy, hogy kik a gyerekek szülei vagy nagyszülei, minden magyar gyermeket meg kell védeni. Mint mondta, a nemzeti közösség minimuma az, hogy ilyen helyzetben mindenki együtt áll ki a magyarok védelmében.

A „sunnyogás” csak bátorítja az ukrán vezetőket

A miniszter bírálta az ukrán vezetők fenyegetéseit, és azt is szóvá tette, hogy szerinte egyesek hallgatnak ezekről a kijelentésekről. Úgy fogalmazott: az ilyen „sunnyogás” csak bátorítja az ukrán vezetőket.

Lázár János nemzeti egységet sürgetett az ukrán fenyegetésekkel szemben. Kijelentette: „elég az ukrán fenyegetésekből”, és hozzátette, hogy Magyarország nem engedi sem az energetikai nyomásgyakorlást, sem azt, hogy magyar gyerekeket érjenek fenyegetések. „El a kezekkel az olajcsapunktól és főként el a kezekkel a gyerekeinktől!” – fogalmazott.