Orbán Viktor Debrecenben az ellenzékről: Gyűlöletre nem lehet országot építeni

A Digitális Polgári Körök debreceni háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor a külpolitikai és energiabiztonsági kérdések mellett a magyar belpolitikai helyzetről is beszélt.

A közösségek erejéről és a politikai kultúra különbségéről beszélt a miniszterelnök a debreceni háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor szerint a magyar politikában ma két egymással szemben álló közösség rajzolódik ki. Az egyik a nemzeti együttműködés és a szeretet közössége, a másik pedig a gyűlöletre épülő politikai tábor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor szerint a Fidesz ereje az összetartozásban és a szeretetben rejlik

A miniszterelnök szerint a politikai viták természetesek egy demokráciában, azonban az nem mindegy, milyen alapokra épül egy közösség.

A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon gyűlöletközösség van”

- fogalmazott.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a kormánypárti tábor ereje az összetartozásban, az együttműködésben és a közös célokban rejlik. Szerinte a jobboldali közösség nem egymás ellen, hanem egymásért dolgozik, és a nemzet jövőjét közös építkezésként fogja fel. A miniszterelnök ezzel szemben úgy értékelte, hogy az ellenzéki politikát sokszor a kormány iránti indulat és a politikai ellenfelek iránti ellenszenv határozza meg.

Gyűlöletre nem lehet közösséget, országot és hazát építeni”

- hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint egy nemzet jövője csak akkor lehet stabil és sikeres, ha a közösség tagjai képesek együtt gondolkodni, és a viták ellenére is tiszteletben tartják egymást. A politikai verseny természetes része a demokráciának, de szerinte a rombolás és a megosztás hosszú távon nem vezet eredményre.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a következő időszak politikai küzdelmének egyik legfontosabb kérdése az lesz, milyen értékek mentén épül tovább Magyarország.

Gyűlöletre vagy szeretetre építsük a jövőnket – ez a választás tétje”

- mondta.

Orbán Viktor szerint a kormány célja az, hogy olyan országot építsen, amelyben a közösségek megerősödnek, a családok biztonságban élhetnek, és a nemzeti összetartozás érzése határozza meg a közéletet. A miniszterelnök hangsúlyozta: