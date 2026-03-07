Orbán Viktor Debrecenben az olajblokádról: Nem lehet bennünket maflának nézni

A Digitális Polgári Körök debreceni háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor részletesen beszélt az Ukrajna által elzárt Barátság kőolajvezeték ügyéről.

Határozott üzenetet küldött az ukrán vezetésnek a miniszterelnök a DPK debreceni háborúellenes gyűlésén. Orbán Viktor az olajblokád ügyében világossá tette, hogy Magyarország nem fog engedni a zsarolásnak, és a kormány olyan tervvel rendelkezik, amely képes kivédeni az ország elleni nyomásgyakorlást. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy egy ország politikai nyomásgyakorlásként próbálja veszélybe sodorni Magyarország energiabiztonságát

Nem lehet bennünket maflának nézni. Az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk”

- fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem keresi a konfliktust Ukrajnával, ugyanakkor nem fogadja el a zsarolást. Szerinte miközben Ukrajna Oroszországgal háborúzik, politikai nyomást próbál gyakorolni Magyarországra is.

Az ukránokkal nem keresem a bajt, de ahelyett, hogy az oroszokkal foglalkoznak, megnyitottak egy nyugati frontot”

- mondta a miniszterelnök, aki szerint a magyar kormány álláspontja világos: semmilyen körülmények között nem szabad zsarolás hatása alatt megállapodást kötni.

Soha nem egyezünk meg zsarolás terhe alatt. Minden zsarolást visszautasítunk”

- jelentette ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Kijevnek megvan a maga terve arra, miként tudná gazdasági nyomás alá helyezni Magyarországot. A magyar kormány azonban felkészült a helyzet kezelésére.

Van egy tervük arra, hogyan tudják térdre kényszeríteni Magyarországot. Nekem is van egy tervem arra, hogyan védjük ki ezt”

- fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a magyar stratégia hosszabb távon erősebb, mert az ország több irányból is képes biztosítani energiaellátását. Orbán Viktor úgy véli, a nyomásgyakorlás végül nem Magyarországot, hanem az ukrán felet hozhatja nehezebb helyzetbe.

Az én tervem a jobb terv. A végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból”

- mondta.

A kormányfő egyértelművé tette, hogy Magyarország nem kér bocsánatkérést az ügyben, a legfontosabb az, hogy a szállítások helyreálljanak.

Nem várok bocsánatkérést. Elég, ha megnyitják a vezetéket”

- fogalmazott.

Orbán Viktor szerint az olajblokád ügye túlmutat egy gazdasági vitán, mert az energiabiztonság a magyar családok mindennapi életét érinti. Éppen ezért a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje az ország ellátását és a rezsicsökkentés eredményeit.