Orbán Viktor: Ukrajna EU-csatlakozása a háborút és a pénzügyi terheket is behozná az Unióba

A debreceni háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor a közönség kérdéseire válaszolva részletesen beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdéséről is.

Ukrajna európai uniós csatlakozásának kockázatairól is beszélt a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök debreceni háborúellenes gyűlésén. Orbán Viktor szerint egy háborúban álló ország felvétele az EU-ba nemcsak a konfliktust hozná be a közösségbe, hanem komoly gazdasági következményekkel is járna Magyarország számára. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs

Orbán Viktor szerint a jelenlegi háborús helyzetben az EU bővítése komoly kockázatokat hordozna

Ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust”

- fogalmazott.

Orbán Viktor rámutatott, hogy Ukrajna jelenleg háborúban áll, és a frontvonalakon mindkét oldalon súlyos emberveszteségek történnek. A miniszterelnök szerint ilyen körülmények között az EU-tagság kérdését rendkívüli körültekintéssel kell kezelni.

A kormányfő úgy látja, hogy Ukrajna csatlakozása jelentős pénzügyi következményekkel járna az Európai Unió tagállamai számára, különösen a közép-európai országok esetében.

Ha belépne az Unióba Ukrajna, akkor a magyarok összes pénze Ukrajnába menne, és megnőne a befizetés összege is”

- mondta.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi uniós költségvetési rendszerben Ukrajna hatalmas forrásokra lenne jogosult, ami jelentősen átrendezné az uniós támogatások elosztását. Ez azt jelentené, hogy a ma Magyarországra érkező források egy része Ukrajnába kerülne.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem az együttműködés ellen van. Véleménye szerint az Európai Uniónak stratégiai kapcsolatot kell kialakítania Ukrajnával, de ez nem feltétlenül jelenti a teljes jogú tagságot.

Támogatok egy stratégiai együttműködést, de uniós tagságot nem”

- fogalmazott.

Orbán Viktor szerint az ukrán EU-csatlakozás kérdése a magyar politika egyik meghatározó vitája lehet a következő időszakban. Úgy véli, a választóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a döntés milyen hosszú távú következményekkel járhat.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Magyarország jövője szempontjából kulcskérdés, hogy az ország vezetése milyen álláspontot képvisel ebben az ügyben.

Nem szabad ukránpárti kormányt, ukránbarát miniszterelnököt választani, mert a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben oda fogják adni az ukránoknak”

- jelentette ki.