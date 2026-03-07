Orbán Viktor: Ukrajna EU-csatlakozása a háborút és a pénzügyi terheket is behozná az Unióba

A debreceni háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor a közönség kérdéseire válaszolva részletesen beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdéséről is.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi háborús helyzetben az EU bővítése komoly kockázatokat hordozna
Ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust”
- fogalmazott.
Orbán Viktor rámutatott, hogy Ukrajna jelenleg háborúban áll, és a frontvonalakon mindkét oldalon súlyos emberveszteségek történnek. A miniszterelnök szerint ilyen körülmények között az EU-tagság kérdését rendkívüli körültekintéssel kell kezelni.
A kormányfő úgy látja, hogy Ukrajna csatlakozása jelentős pénzügyi következményekkel járna az Európai Unió tagállamai számára, különösen a közép-európai országok esetében.
Ha belépne az Unióba Ukrajna, akkor a magyarok összes pénze Ukrajnába menne, és megnőne a befizetés összege is”
- mondta.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi uniós költségvetési rendszerben Ukrajna hatalmas forrásokra lenne jogosult, ami jelentősen átrendezné az uniós támogatások elosztását. Ez azt jelentené, hogy a ma Magyarországra érkező források egy része Ukrajnába kerülne.
A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem az együttműködés ellen van. Véleménye szerint az Európai Uniónak stratégiai kapcsolatot kell kialakítania Ukrajnával, de ez nem feltétlenül jelenti a teljes jogú tagságot.
Támogatok egy stratégiai együttműködést, de uniós tagságot nem”
- fogalmazott.
Orbán Viktor szerint az ukrán EU-csatlakozás kérdése a magyar politika egyik meghatározó vitája lehet a következő időszakban. Úgy véli, a választóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a döntés milyen hosszú távú következményekkel járhat.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Magyarország jövője szempontjából kulcskérdés, hogy az ország vezetése milyen álláspontot képvisel ebben az ügyben.
Nem szabad ukránpárti kormányt, ukránbarát miniszterelnököt választani, mert a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben oda fogják adni az ukránoknak”
- jelentette ki.
Orbán Viktor szerint a magyar kormány célja az, hogy megvédje az ország gazdasági érdekeit és megakadályozza, hogy Magyarország aránytalan terheket vállaljon egy esetleges uniós bővítés következtében. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Magyarország támogatja a békét és az együttműködést, de a nemzeti érdekeket minden körülmények között szem előtt kell tartani.”