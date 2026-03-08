Orbán Viktor Debrecenben telt házas háborúellenes gyűlésen állt ki Magyarország biztonságáért

Órási érdeklődés mellett Debrecenben rendezte meg a Digitális Polgári Körök a 12. háborúellenes gyűlést ahol a vezérszónokok Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter voltak.
Orbán Viktor szerint meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni
A rendezvényt Király Viktor nyitotta meg, aki a Forgószél című dalával lépett színpadra. A látványos produkciót a közönség hatalmas ovációval fogadta. A résztvevők közül sokan zászlókkal érkeztek, többen családtagokkal és barátokkal együtt vettek részt az eseményen.
A műsort Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete vezette, aki felvezetőjében kiemelte: ez már a tizenkettedik háborúellenes gyűlés, és Debrecenben ismét telt ház fogadta a résztvevőket. A közönség többször „Ria-ria Hungária!” rigmussal reagált a felszólalásokra.
Rákay Philip arról beszélt, hogy a világ a „veszélyek korát” éli. Szerinte az elmúlt napok eseményei – köztük a közel-keleti konfliktus kiéleződése és az ukrán elnök fenyegető kijelentései – is azt mutatják, hogy komoly geopolitikai feszültségek közepette kell megőrizni Magyarország biztonságát.
A műsorvezető élesen bírálta Volodimir Zelenszkij kijelentéseit, és hangsúlyozta: a magyarok kiállnak a miniszterelnök mellett.
Magyarországot ezer év alatt senki nem tudta elsöpörni. Nem gondolod, hogy egy aranybudikat gyűjtő, csíkszívogató maffiaállam majd legyőz minket”
- fogalmazott az ukrán elnöknek címzett üzenetében.
Debrecen a béke és a stabilitás városa
A rendezvényen felszólalt Papp László, Debrecen polgármestere is, aki hangsúlyozta: az elmúlt évtizedek fejlesztései csak békében és stabilitásban őrizhetők meg.
A polgármester kiemelte, hogy Debrecen az elmúlt harminc évben Magyarország egyik gazdasági központjává vált, és ma már Európa egyik meghatározó fejlődő városa.
Minden, amit felépítettünk, törékeny. Béke és stabilitás: ez a két feltétel szükséges ahhoz, hogy megőrizzük az eredményeinket”
- mondta.
Szerinte a jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a felelős politikai döntéshozatal. Úgy fogalmazott: a békére és a biztonságra Orbán Viktor politikája jelenti a garanciát.
Magyarországot nem lehet megzsarolni
A politikai felszólalók közül Barcsa Lajos, Széles Diána és Antal Szabolcs is hangsúlyozta: a választás egyik legfontosabb kérdése az, hogy Magyarország képes lesz-e megőrizni békéjét és biztonságát.
Barcsa Lajos szerint Debrecen a történelem során többször bizonyította, hogy a nemzet sorsdöntő pillanataiban kiáll az ország érdekei mellett.
Magyarországot nem lehet megfenyegetni, Magyarországot nem lehet megzsarolni. Magyarország a saját érdekeit fogja képviselni”
- fogalmazott.
Széles Diána arról beszélt, hogy Debrecen a magyar szabadság egyik történelmi központja, és a mai helyzetben is fontos a szuverenitás megőrzése. Antal Szabolcs pedig a migráció és a háborús konfliktusok veszélyeire figyelmeztetett.
Szijjártó Péter: Ez nem a mi háborúnk
A rendezvény egyik központi beszédét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tartotta. A politikus értelmetlennek nevezte az ukrajnai háborút, amelyben – mint mondta – naponta emberek ezrei vesztik életüket.
Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk”
- jelentette ki.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország négy éve következetesen ellenáll annak a nyomásnak, amely a háborúba való belesodródás irányába mutat.
Szijjártó Péter szerint Brüsszelben olyan döntések születnek, amelyek Európa pénzét és fegyvereit Ukrajnába irányítanák, miközben az ország uniós csatlakozását is sürgetik.
Mi az ukránoknak sem katonákkal, sem pénzzel, sem fegyverrel, sem uniós tagsággal nem tartozunk”
- fogalmazott.
A külügyminiszter szerint az ukrán vezetés azért próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, mert tudják, ha a jelenlegi magyar kormány marad hatalmon, akkor Ukrajna nem kap támogatást az uniós csatlakozáshoz.
Lázár János: Mi soha nem hátrálunk
Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy Debrecen a vidék egyik legfontosabb gazdasági központja, és a kormány hosszú távon is fejlesztésekkel támogatja a várost.
A miniszter szerint a következő választás egyik tétje az lesz, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni a nemzetközi konfliktusokból.
Mi, fideszesek soha nem hátrálunk. A nyugodt erő vagyunk, de nemcsak nyugodtnak kell lennünk, hanem erősnek is”
- fogalmazott.
Lázár János szerint a választásokon kulcsfontosságú lesz a mozgósítás, mert a politikai küzdelemben a részvétel döntheti el az eredményt.
Orbán Viktor: Ki kell maradni a háborúból
A rendezvény végén Orbán Viktor miniszterelnök is csatlakozott a Lázárinfóhoz, ahol Lázár Jánossal közösen válaszoltak a debreceniek kérdéseire.
A kormányfő elsőként az ukrán elnök fenyegető kijelentéseire reagált. Úgy fogalmazott: egy ország vezetőjeként az embernek fel kell készülnie arra, hogy nehéz helyzetekkel is szembe kell néznie.
Nem esik jól az ilyesmi, de amikor az ember elvállalja a nemzet vezetését, akkor tudja, hogy ilyen helyzetek is előállhatnak. Mindenre készen állok”
- mondta.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem keresi a konfliktust senkivel, ugyanakkor nem engedi, hogy külső nyomás vagy zsarolás határozza meg a döntéseit.
Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni”
- fogalmazott.
A miniszterelnök szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben az energiabiztonság kulcskérdés Magyarország számára. Rámutatott: a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok rezsiköltségei jóval alacsonyabbak, mint számos európai országban.
Emlékeztetett arra is, hogy az ukrán fél az olajszállítások korlátozásával és a gázellátás kérdésében is nyomást próbál gyakorolni Magyarországra.
Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden magyar családból hiányozna egy havi fizetés”
- mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar családok megélhetését.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ukrán–orosz háború komoly kockázatot jelent egész Európa számára. Szerinte fennáll annak a veszélye, hogy a konfliktus tovább eszkalálódik, és az Európai Unió egyre mélyebben sodródik bele a háborúba.
Európa háborúba fog menni, de lehetséges lesz, hogy Magyarország kimaradjon ebből”
- fogalmazott.
A miniszterelnök szerint a magyar kormány célja egyértelmű: megőrizni az ország békéjét és biztonságát, és megakadályozni, hogy a magyar fiatalokat vagy a magyar erőforrásokat bevonják a konfliktusba.
Ki fogunk maradni a háborúból, és nem engedjük, hogy a magyar fiatalokat, fegyvereket vagy pénzt elvigyék Ukrajnába”
- jelentette ki.
Orbán Viktor kitért az ukrán EU-csatlakozás kérdésére is. Úgy fogalmazott: a háborúban álló Ukrajna csatlakoztatása súlyos következményekkel járna az Európai Unió számára.
Ha úgy veszik fel Ukrajnát az Európai Unióba, hogy még tart a háború, akkor a háborút veszik fel az unióba”
- mondta.
A kormányfő szerint ezért Magyarországnak határozottan ki kell állnia saját érdekei mellett, és meg kell akadályoznia azokat a döntéseket, amelyek veszélyeztetnék az ország gazdasági stabilitását és biztonságát.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a következő időszak legfontosabb feladata a magyar szuverenitás megőrzése és a gazdasági stabilitás fenntartása.
Mi építeni szeretünk. Egyik kezünkben kard van, a másikban kőműveskanál – de mi a kőműveskanalat szeretjük használni”
- fogalmazott.
A miniszterelnök szerint Magyarország akkor maradhat biztonságban, ha következetesen kitart a békepárti politika mellett, és nem engedi, hogy külső érdekek határozzák meg a jövőjét.