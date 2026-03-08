Orbán Viktor Debrecenben telt házas háborúellenes gyűlésen állt ki Magyarország biztonságáért

Órási érdeklődés mellett Debrecenben rendezte meg a Digitális Polgári Körök a 12. háborúellenes gyűlést ahol a vezérszónokok Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter voltak.

Közel tíz ezer résztvevő előtt, telt ház mellett rendezték meg Debrecenben a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlését. A felszólaló Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János valamint a résztvevők egységesen azt az egyértelmű üzenetet küldték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy Magyarországot nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel belesodorni a háborúba. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs

Orbán Viktor szerint meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni

A rendezvényt Király Viktor nyitotta meg, aki a Forgószél című dalával lépett színpadra. A látványos produkciót a közönség hatalmas ovációval fogadta. A résztvevők közül sokan zászlókkal érkeztek, többen családtagokkal és barátokkal együtt vettek részt az eseményen.

A műsort Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete vezette, aki felvezetőjében kiemelte: ez már a tizenkettedik háborúellenes gyűlés, és Debrecenben ismét telt ház fogadta a résztvevőket. A közönség többször „Ria-ria Hungária!” rigmussal reagált a felszólalásokra.

Rákay Philip producer, moderátor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Rákay Philip arról beszélt, hogy a világ a „veszélyek korát” éli. Szerinte az elmúlt napok eseményei – köztük a közel-keleti konfliktus kiéleződése és az ukrán elnök fenyegető kijelentései – is azt mutatják, hogy komoly geopolitikai feszültségek közepette kell megőrizni Magyarország biztonságát.

A műsorvezető élesen bírálta Volodimir Zelenszkij kijelentéseit, és hangsúlyozta: a magyarok kiállnak a miniszterelnök mellett.

Magyarországot ezer év alatt senki nem tudta elsöpörni. Nem gondolod, hogy egy aranybudikat gyűjtő, csíkszívogató maffiaállam majd legyőz minket”

- fogalmazott az ukrán elnöknek címzett üzenetében.

Debrecen a béke és a stabilitás városa

A rendezvényen felszólalt Papp László, Debrecen polgármestere is, aki hangsúlyozta: az elmúlt évtizedek fejlesztései csak békében és stabilitásban őrizhetők meg.

Papp László, Debrecen polgármestere

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A polgármester kiemelte, hogy Debrecen az elmúlt harminc évben Magyarország egyik gazdasági központjává vált, és ma már Európa egyik meghatározó fejlődő városa.

Minden, amit felépítettünk, törékeny. Béke és stabilitás: ez a két feltétel szükséges ahhoz, hogy megőrizzük az eredményeinket”

- mondta.

Szerinte a jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a felelős politikai döntéshozatal. Úgy fogalmazott: a békére és a biztonságra Orbán Viktor politikája jelenti a garanciát.