Orbán Viktor: Decemberben még volt olaj, volt pénz, most nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának

Ami Brüsszelben elvi kérdésnek tűnik, az egy-egy országban, ez esetben Magyarország esetében egzisztenciális, tehát létkérdés. Van olaj vagy nincs olaj – fogalmazott Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy decemberben még hozzájárult Magyarország, hogy a többi ország saját szakállára hitelt vegyen fel és odaadja a pénzt Ukrajnának, most viszont annak folyósítását megtagadta.

Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Brüsszelben 2026. március 20-án

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban elmondta, akkor még a Barátság olajvezeték működött.

Tegnap is elmondtam, akkor már olajblokád alá vettek volna bennünket az ukránok, soha nem járultam volna hozzá ahhoz, hogy akár Magyarország nélkül is, de hitelt folyósíthassanak Ukrajnának innen Brüsszelből”

– szögezte le.

Orbán Viktor: Trancsírozási kísérletek ellenére is kitartottunk az álláspontunk mellett

A helyzet februárban megváltozott, az ukránok olajblokád alá vettek bennünket. Az a dilemma volt előttem, hogy tegyek úgy, mintha mi se történt volna, vagy mondjam azt, hogyha nincs olaj, akkor nincs pénz – hangsúlyozta a miniszterelnök.

És választás előtt 30 nappal előidézni egy olyan helyzetet, amikor Magyarországon nincs olaj és ebből pánik és káosz alakulhat ki, erre egy szuverén kormánynak reagálnia kell, tehát fönntartotta az álláspontját.

Dögönyözések és szurkálások és trancsírozási kísérletek ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett"

– közölte a miniszterelnök.