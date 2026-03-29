Orbán Viktor: Az utolsó két hét a győzelemről szól – a digitális térben is hangos többséggé kell válni

Különleges, zárt körnek szánt, mégis széles közönséghez eljutó online beszélgetésben értékelte a kampányhelyzetet Orbán Viktor. A miniszterelnök a Digitális Polgári Kör Zebra csoportjának a „Stratégiai kampánytanács” elnevezésű élő adása keretében azt hangsúlyozta, hogy a választásokig hátralévő két hét döntő jelentőségű.

Orbán Viktor szerint a kampány hajrájában a legfontosabb feladat a mozgósítás és a láthatóság növelése – különösen az online térben. A miniszterelnök úgy látja, a választás kimenetele azon is múlhat, hogy a támogatók mennyire tudnak aktívan jelen lenni és megszólalni az utolsó napokban. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor szerint a köztereken már megjelent fideszes többséget át kell vinni az online térbe is

A miniszterelnök az élő beszélgetés elején rögtön világossá tette a helyzet súlyát:

Ha jól számolok, akkor mához két hétre ilyenkor már bezártak a szavazókörök, tehát nincs már két hetünk hátra.”

Orbán Viktor szerint a kampány utolsó szakasza minden korábbinál koncentráltabb munkát igényel, és egyetlen kulcsüzenet köré épül:

Az utolsó két hét az egyetlen üzenetről szól, hogy mi vagyunk többen. Az a győzelemről szól.”

Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben már sikerült bizonyítani ezt a fölényt a köztereken, hiszen „a csendes többségből csináltunk egy hangos többséget”, és a tapasztalatai szerint „nem a Tisza árad, hanem az emberek jönnek és rengetegen vagyunk.”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ezt az erőt most át kell vinni az online térbe is.

Az a feladat, hogy a csendes többségből a digitális világban is hangos többség legyünk”

- mondta. Rámutatott egyúttal arra, hogy a jelenlegi kampány egyik legnagyobb újdonsága a digitális tér súlya:

Nem volt még ilyen széles elérésű digitális világ, hiszen ma már nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is tömegesen jelen van a közösségi médiában, különösen a Facebookon, ahol több millió magyar felhasználó aktív"

- hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ugyanakkor ez egy nehezen kezelhető terep, mert teljesen más logika szerint működik, mint a valóságos politikai tér.

Ott nagyon hangos tudsz lenni akkor is, ha egyébként egyetlen érved sincs, csak üvölteni kell”

- fogalmazott. Úgy látja, az ellenfél erre épít, amikor „indulatokat kavar föl, mint a kávézaccot”, és azt a látszatot kelti, mintha már eldőlt volna a választás. Orbán Viktor szerint azonban ez torz kép, hiszen „a választás nem online történik, hanem el kell menni és szavazni kell”, ugyanakkor azt is elismerte, hogy a digitális tér hatását még nem lehet pontosan felmérni:

Amikor kinyitom a digitális csata dossziéját, ott nincs semmi, mert az előző választásokon ilyen még nem volt.”

A beszélgetésben részletesen szólt az ellenfél természetéről is a kormányfő. Úgy fogalmazott, hogy ez egy „teljesen más típusú politikai szerveződés”, amely nem hagyományos pártként működik, hanem inkább egy érzelmi-indulati közegként írható le.

Van egy ilyen kavarodás, egy ilyen gomolygás, ami alapvetően negatív természetű dolgokból áll”

- mondta, majd hozzátette, hogy személyes tapasztalatai alapján a párbeszéd is nehéz:

Próbáltam velük beszélni, lehetetlen, a düh van, meg az elvakultság.”

Orbán Viktor kiemelte, hogy a választás megnyerésének kulcsa a mozgósítás.

Ha mi el tudjuk vinni azokat, akik velünk vannak, akkor mi ezt a választást megnyerjük”

- jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a saját tábor aktivizálása, és csak ezt követően lehet a bizonytalanokat megszólítani.