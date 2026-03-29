Orbán Viktor: Az utolsó két hét a győzelemről szól – a digitális térben is hangos többséggé kell válni

Különleges, zárt körnek szánt, mégis széles közönséghez eljutó online beszélgetésben értékelte a kampányhelyzetet Orbán Viktor. A miniszterelnök a Digitális Polgári Kör Zebra csoportjának a „Stratégiai kampánytanács” elnevezésű élő adása keretében azt hangsúlyozta, hogy a választásokig hátralévő két hét döntő jelentőségű.
Orbán Viktor szerint a köztereken már megjelent fideszes többséget át kell vinni az online térbe is
A miniszterelnök az élő beszélgetés elején rögtön világossá tette a helyzet súlyát:
Ha jól számolok, akkor mához két hétre ilyenkor már bezártak a szavazókörök, tehát nincs már két hetünk hátra.”
Orbán Viktor szerint a kampány utolsó szakasza minden korábbinál koncentráltabb munkát igényel, és egyetlen kulcsüzenet köré épül:
Az utolsó két hét az egyetlen üzenetről szól, hogy mi vagyunk többen. Az a győzelemről szól.”
Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben már sikerült bizonyítani ezt a fölényt a köztereken, hiszen „a csendes többségből csináltunk egy hangos többséget”, és a tapasztalatai szerint „nem a Tisza árad, hanem az emberek jönnek és rengetegen vagyunk.”
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ezt az erőt most át kell vinni az online térbe is.
Az a feladat, hogy a csendes többségből a digitális világban is hangos többség legyünk”
- mondta. Rámutatott egyúttal arra, hogy a jelenlegi kampány egyik legnagyobb újdonsága a digitális tér súlya:
Nem volt még ilyen széles elérésű digitális világ, hiszen ma már nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is tömegesen jelen van a közösségi médiában, különösen a Facebookon, ahol több millió magyar felhasználó aktív"
- hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ugyanakkor ez egy nehezen kezelhető terep, mert teljesen más logika szerint működik, mint a valóságos politikai tér.
Ott nagyon hangos tudsz lenni akkor is, ha egyébként egyetlen érved sincs, csak üvölteni kell”
- fogalmazott. Úgy látja, az ellenfél erre épít, amikor „indulatokat kavar föl, mint a kávézaccot”, és azt a látszatot kelti, mintha már eldőlt volna a választás. Orbán Viktor szerint azonban ez torz kép, hiszen „a választás nem online történik, hanem el kell menni és szavazni kell”, ugyanakkor azt is elismerte, hogy a digitális tér hatását még nem lehet pontosan felmérni:
Amikor kinyitom a digitális csata dossziéját, ott nincs semmi, mert az előző választásokon ilyen még nem volt.”
A beszélgetésben részletesen szólt az ellenfél természetéről is a kormányfő. Úgy fogalmazott, hogy ez egy „teljesen más típusú politikai szerveződés”, amely nem hagyományos pártként működik, hanem inkább egy érzelmi-indulati közegként írható le.
Van egy ilyen kavarodás, egy ilyen gomolygás, ami alapvetően negatív természetű dolgokból áll”
- mondta, majd hozzátette, hogy személyes tapasztalatai alapján a párbeszéd is nehéz:
Próbáltam velük beszélni, lehetetlen, a düh van, meg az elvakultság.”
Orbán Viktor kiemelte, hogy a választás megnyerésének kulcsa a mozgósítás.
Ha mi el tudjuk vinni azokat, akik velünk vannak, akkor mi ezt a választást megnyerjük”
- jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a saját tábor aktivizálása, és csak ezt követően lehet a bizonytalanokat megszólítani.
Ez nem egy olyan választás lesz, mint ami lenni szokott, hogy négy évre választunk kormányt”, hanem hosszabb távú következményekkel járó döntésről van szó"
- tette hozzá a miniszterelnök, aki a nemzetközi helyzetre utalva azt mondta:
Most egy történelmi pillanatban vagyunk, hiszen egyszerre zajlanak háborúk, és Európában is komoly átalakulások történnek."
Úgy vélte, a döntés gazdasági szempontból is hosszú távú hatású lehet, ezért minden választónak mérlegelnie kell a következményeket.
A beszélgetésben Orbán Viktor konkrét feladatokat is megfogalmazott a Digitális Polgári Körök tagjai számára. Orbán Viktor négy konkrét kérést fogalmazott meg a Digitális Polgári Körök tagjai felé az utolsó két hétre.
Kérem, hogy a bejegyzéseket lájkolják, a videókat nézzék végig, osszák meg, és kommenteljenek”
- sorolta, hozzátéve, hogy már napi 10–15 perc ráfordítás is elegendő lehet ahhoz, hogy erősítsék a jelenlétet az online térben. Elismerte, hogy ez sokak számára kilépést jelent a komfortzónából, mert „ahogy kijössz, rögtön rád ugranak”, de szerinte ezt most vállalni kell:
Ha mindenki teszi a dolgát, akkor hangos többséggé válunk.”