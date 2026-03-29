Egy kép, amely láttán Magyar Péternek biztos nem lesz jó estéje – mutatjuk!

Orbán Viktor: Az utolsó két hét a győzelemről szól – a digitális térben is hangos többséggé kell válni

A békéscsabai kampányesemény után élő videóhívásban jelentkezett be Orbán Viktor a Zebra DPK csoportban, ahol Rákay Philippel beszélgetve a választási hajrá legfontosabb feladatairól, a digitális kampány jelentőségéről és a választás tétjéről is részletesen beszélt. Orbán Viktor szerint a kampány hajrájában a legfontosabb feladat a mozgósítás és a láthatóság növelése – különösen az online térben. A miniszterelnök úgy látja, a választás kimenetele azon is múlhat, hogy a támogatók mennyire tudnak aktívan jelen lenni és megszólalni az utolsó napokban.
Orbán ViktorDPKVálasztás 2026online tér

Különleges, zárt körnek szánt, mégis széles közönséghez eljutó online beszélgetésben értékelte a kampányhelyzetet Orbán Viktor. A miniszterelnök a Digitális Polgári Kör Zebra csoportjának a „Stratégiai kampánytanács” elnevezésű élő adása keretében azt hangsúlyozta, hogy a választásokig hátralévő két hét döntő jelentőségű.

Orbán Viktor szerint a kampány hajrájában a legfontosabb feladat a mozgósítás és a láthatóság növelése – különösen az online térben. A miniszterelnök úgy látja, a választás kimenetele azon is múlhat, hogy a támogatók mennyire tudnak aktívan jelen lenni és megszólalni az utolsó napokban. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

A miniszterelnök az élő beszélgetés elején rögtön világossá tette a helyzet súlyát: 

Ha jól számolok, akkor mához két hétre ilyenkor már bezártak a szavazókörök, tehát nincs már két hetünk hátra.”

Orbán Viktor szerint a kampány utolsó szakasza minden korábbinál koncentráltabb munkát igényel, és egyetlen kulcsüzenet köré épül: 

Az utolsó két hét az egyetlen üzenetről szól, hogy mi vagyunk többen. Az a győzelemről szól.” 

Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben már sikerült bizonyítani ezt a fölényt a köztereken, hiszen „a csendes többségből csináltunk egy hangos többséget”, és a tapasztalatai szerint „nem a Tisza árad, hanem az emberek jönnek és rengetegen vagyunk.”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ezt az erőt most át kell vinni az online térbe is. 

Az a feladat, hogy a csendes többségből a digitális világban is hangos többség legyünk”

- mondta. Rámutatott egyúttal arra, hogy a jelenlegi kampány egyik legnagyobb újdonsága a digitális tér súlya:

Nem volt még ilyen széles elérésű digitális világ, hiszen ma már nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is tömegesen jelen van a közösségi médiában, különösen a Facebookon, ahol több millió magyar felhasználó aktív"

- hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ugyanakkor ez egy nehezen kezelhető terep, mert teljesen más logika szerint működik, mint a valóságos politikai tér. 

Ott nagyon hangos tudsz lenni akkor is, ha egyébként egyetlen érved sincs, csak üvölteni kell”

- fogalmazott. Úgy látja, az ellenfél erre épít, amikor „indulatokat kavar föl, mint a kávézaccot”, és azt a látszatot kelti, mintha már eldőlt volna a választás. Orbán Viktor szerint azonban ez torz kép, hiszen „a választás nem online történik, hanem el kell menni és szavazni kell”, ugyanakkor azt is elismerte, hogy a digitális tér hatását még nem lehet pontosan felmérni: 

Amikor kinyitom a digitális csata dossziéját, ott nincs semmi, mert az előző választásokon ilyen még nem volt.”

A beszélgetésben részletesen szólt az ellenfél természetéről is a kormányfő. Úgy fogalmazott, hogy ez egy „teljesen más típusú politikai szerveződés”, amely nem hagyományos pártként működik, hanem inkább egy érzelmi-indulati közegként írható le. 

Van egy ilyen kavarodás, egy ilyen gomolygás, ami alapvetően negatív természetű dolgokból áll”

-  mondta, majd hozzátette, hogy személyes tapasztalatai alapján a párbeszéd is nehéz:

Próbáltam velük beszélni, lehetetlen, a düh van, meg az elvakultság.”

Orbán Viktor kiemelte, hogy a választás megnyerésének kulcsa a mozgósítás. 

Ha mi el tudjuk vinni azokat, akik velünk vannak, akkor mi ezt a választást megnyerjük”

-  jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a saját tábor aktivizálása, és csak ezt követően lehet a bizonytalanokat megszólítani. 

Ez nem egy olyan választás lesz, mint ami lenni szokott, hogy négy évre választunk kormányt”, hanem hosszabb távú következményekkel járó döntésről van szó"

- tette hozzá a miniszterelnök, aki a nemzetközi helyzetre utalva azt mondta: 

Most egy történelmi pillanatban vagyunk, hiszen egyszerre zajlanak háborúk, és Európában is komoly átalakulások történnek."

 Úgy vélte, a döntés gazdasági szempontból is hosszú távú hatású lehet, ezért minden választónak mérlegelnie kell a következményeket.

A beszélgetésben Orbán Viktor konkrét feladatokat is megfogalmazott a Digitális Polgári Körök tagjai számára. Orbán Viktor négy konkrét kérést fogalmazott meg a Digitális Polgári Körök tagjai felé az utolsó két hétre.

Kérem, hogy a bejegyzéseket lájkolják, a videókat nézzék végig, osszák meg, és kommenteljenek”

- sorolta, hozzátéve, hogy már napi 10–15 perc ráfordítás is elegendő lehet ahhoz, hogy erősítsék a jelenlétet az online térben. Elismerte, hogy ez sokak számára kilépést jelent a komfortzónából, mert „ahogy kijössz, rögtön rád ugranak”, de szerinte ezt most vállalni kell: 

Ha mindenki teszi a dolgát, akkor hangos többséggé válunk.”

 

 

