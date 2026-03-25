Esztergom előtt Dopemannél melegített Orbán Viktor

Rendhagyó videót tett közzé a miniszterelnök. Orbán Viktor az esztergomi beszéde előtt Dopemannel beszélgetett, ahol személyesebb, ritkán érintett témák is szóba kerültek.
Egy különleges hangulatú videót tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán, betekintést engedve a miniszterelnök programjai mögé. 

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A felvétel tanúsága szerint a kormányfő az esztergomi, 18 órakor kezdődő beszéde előtt még Dopemannél járt, ahol egy kötetlen interjút adott az influenszernek.

Ez nem is interjú volt, hanem egy beszélgetés, és az viszont nagyon jól sikerült”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint olyan kérdések is előkerültek, amelyek a nyilvánosság előtt ritkábban kapnak hangsúlyt.

A beszélgetést követően a miniszterelnök azonnal továbbindult Esztergomba, ahol kampányesemény várt rá. A videóban kiemelte, hogy különösen fontos az esztergomi országjárás, mert a térség politikai szempontból mindig is komoly kihívást jelentett a Fidesz számára.

Esztergom egy nagyon nehéz választókörzet, ott mindig nagyon nehéz járni, vissza 1990-ig, bal-jobb csata volt mindig”

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetben különösen fontos a mozgósítás, ezért személyesen is támogatni kívánja a kormánypárti jelöltet.

Meg kell támogatni a jelöltünket, aki egy nagyon jó jelölt egyébként”

–  emelte ki Orbán Viktor.

 

