Orbán Viktor: Én is laktam ilyen gangos házban a Mester utcában

Korábban már közzétettük azt a különleges hangulatú felvételt, amelyet élőben rögzítettek akkor, amikor Orbán Viktor Dopemannél járt. Most a teljes felvétel kikerült a miniszterelnök közösségi oldalára.

Orbán Viktor Dopemannél melegített Esztergom előtt

Én is laktam ilyen gangos házban, a Mester utcában laktam egyszer"

– kezdi a miniszterelnök, majd hozzáteszi: a gangra nyílt az ajtó.

Épp nézem, hogy sok minden nem változott"

– mondta Dopemannek, aki erre úgy reagált, ő egy biztos pont.

Aztán a miniszterelnök észrevesz egy gangon álló idősebb nőt pár szinttel lejjebb, akivel beszélgetésbe elegyedik. Hogy miről volt szó, az kiderül ebből a videóból:

