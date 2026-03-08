Orbán Viktor megszólalt a korrupciógyanús energiapolitikai ügyről

Az energiapolitika tétje

Orbán Viktor szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az ilyen döntések mögött akár személyes vagy üzleti érdekek is megjelenhetnek. A politikus úgy fogalmazott: ha valaki egy nagyvállalatból érkezik a politikába, majd olyan energiapolitikát támogat, amely megdrágítja az olajat a magyarok számára, miközben később részvényesként profitál az adott cég nyereségéből, az súlyos kérdéseket vet fel. Szerinte ezért a kérdés jóval túlmutat a napi politikai vitákon.

Ez nem olyan ügy, amit lehet vagy nem lehet megnyerni. Ezt meg kell nyernünk, mert nekünk ez egzisztenciális kérdés”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.