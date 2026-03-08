Orbán Viktor megszólalt a korrupciógyanús energiapolitikai ügyről

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy az energiaimport átalakítása nemcsak geopolitikai kérdés, hanem komoly gazdasági következményekkel is jár. Mint fogalmazott, ha Magyarország az orosz olaj helyett más forrásból kénytelen beszerezni az energiahordozót, az jelentős többletköltséget okozhat az országnak, miközben bizonyos nagyvállalatok profitálhatnak a helyzetből. Ezt mondta:
Hogyha nekünk 20 dollárral többet kell fizetni az olajért, mert azt nem az oroszoktól vesszük, hanem a Shelltől, azon ők keresnek.”
Az energiapolitika tétje
Orbán Viktor szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az ilyen döntések mögött akár személyes vagy üzleti érdekek is megjelenhetnek. A politikus úgy fogalmazott: ha valaki egy nagyvállalatból érkezik a politikába, majd olyan energiapolitikát támogat, amely megdrágítja az olajat a magyarok számára, miközben később részvényesként profitál az adott cég nyereségéből, az súlyos kérdéseket vet fel. Szerinte ezért a kérdés jóval túlmutat a napi politikai vitákon.
Ez nem olyan ügy, amit lehet vagy nem lehet megnyerni. Ezt meg kell nyernünk, mert nekünk ez egzisztenciális kérdés”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.