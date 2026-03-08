Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor megszólalt a korrupciógyanús energiapolitikai ügyről

Ha Magyarország drágábban kénytelen olajat vásárolni az orosz import helyett, azon mások keresnek – figyelmeztetett Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az energiapolitikai döntések mögött súlyos üzleti érdekek húzódhatnak meg.
Orbán ViktorShellorosz olajVálasztás 2026üzleti érdek

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy az energiaimport átalakítása nemcsak geopolitikai kérdés, hanem komoly gazdasági következményekkel is jár. Mint fogalmazott, ha Magyarország az orosz olaj helyett más forrásból kénytelen beszerezni az energiahordozót, az jelentős többletköltséget okozhat az országnak, miközben bizonyos nagyvállalatok profitálhatnak a helyzetből. Ezt mondta: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint az olaj nekünk egzisztenciális kérdés (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Hogyha nekünk 20 dollárral többet kell fizetni az olajért, mert azt nem az oroszoktól vesszük, hanem a Shelltől, azon ők keresnek.”

Az energiapolitika tétje

Orbán Viktor szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az ilyen döntések mögött akár személyes vagy üzleti érdekek is megjelenhetnek. A politikus úgy fogalmazott: ha valaki egy nagyvállalatból érkezik a politikába, majd olyan energiapolitikát támogat, amely megdrágítja az olajat a magyarok számára, miközben később részvényesként profitál az adott cég nyereségéből, az súlyos kérdéseket vet fel. Szerinte ezért a kérdés jóval túlmutat a napi politikai vitákon. 

Ez nem olyan ügy, amit lehet vagy nem lehet megnyerni. Ezt meg kell nyernünk, mert nekünk ez egzisztenciális kérdés”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

