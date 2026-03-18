Orbán Viktor: Felkészül Dunaújváros!

Felkészül Dunaújváros. 18:30-kor találkozzunk a Dózsa György téren! – írta Orbán Viktor közösségi oldalán szerda reggel

Orbán Viktor: 18:30-kor találkozzunk a Dózsa György téren!

A miniszterelnök folytatja országjáró körútját. Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort az országjárása egri állomásán kedden a Dobó István téren. A kormányfő felidézte, a Tiszánál bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására.

Nem adjuk oda a nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek, akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll”

– reagált a Tisza intézkedésére a miniszterelnök.

Orbán Viktor: A nemzetközi tőkének a magyar emberek pénzére fáj a foga

Orbán Viktor kifejtette, a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni azt a pénzt, amit a kormány az elmúlt évek során adók formájában elvett tőlük, és a magyar embereknek adott.