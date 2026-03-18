Orbán Viktor: Dunaújvárosban is mi vagyunk a legnagyobbak!

A tények makacs dolgok – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök, miután összehasonlította a Fidesz dunaújvárosi, illetve a Tisza Párt paksi gyűlésének légifelvételeit.
Orbán Viktor közösségi oldalán tett közzé egy összehasonlító felvételt arról két gyűlésről mely a mai napon került megrendezésre.
A különbség jól látszik. Felül látható a miniszterelnök dunaújvárosi gyűlése, alul pedig Magyar Péter rendezvénye.
A paksi eseményről Bohár Dániel is beszámolt, és megjegyezte, hogy
Pakson sem kérnek az ukránpárti tiszásból."
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!