Mutatjuk a legfontosabb megállapításokat Orbán Viktor egri beszédéből

„Tegnap bejelentették a Tiszánál, hogy bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására. Nem adjuk oda a nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek, akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll” – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása egri állomásán kedden a Dobó István téren.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának egri állomásán, a Dobó téren 2026. március 17-én

A miniszterelnök kiemelte: a kormány intézkedései – köztük a 13. havi nyugdíj, a családtámogatások és az anyák adómentessége – annak köszönhetők, hogy Magyarország kimaradt a háborúból. Szerinte a következő időszak kulcskérdése, hogy az ország meg tudja-e őrizni ezt a békepárti álláspontot, amihez olyan vezetés kell, amely képes nemet mondani a külső nyomásra. Azt mondta, ez nem egyszerű feladat, mert az elődeink sem akartak háborúba menni. Mégis belegabalyodtunk az első, és a második világháborúba is.