95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -84,1 Ft

Mutatjuk a legfontosabb megállapításokat Orbán Viktor egri beszédéből

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort az országjárása egri állomásán kedden a Dobó István téren. A kormányfő felidézte, a Tiszánál, hogy bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására. „Nem adjuk oda a nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek, akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll” – reagált a Tisza intézkedésére a miniszterelnök. Orbán Viktor kifejtette, a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni azt a pénzt, amit a kormány az elmúlt évek során adók formájában elvett tőlük, és a magyar embereknek adott.
„Tegnap bejelentették a Tiszánál, hogy bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására. Nem adjuk oda a nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek, akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll” – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása egri állomásán kedden a Dobó István téren.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának egri állomásán, a Dobó téren 2026. március 17-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök kiemelte: a kormány intézkedései – köztük a 13. havi nyugdíj, a családtámogatások és az anyák adómentessége – annak köszönhetők, hogy Magyarország kimaradt a háborúból.  Szerinte a következő időszak kulcskérdése, hogy az ország meg tudja-e őrizni ezt a békepárti álláspontot, amihez olyan vezetés kell, amely képes nemet mondani a külső nyomásra. Azt mondta, ez nem egyszerű feladat, mert az elődeink sem akartak háborúba menni. Mégis belegabalyodtunk az első, és a második világháborúba is.

Országjárás, Orbán Viktor, OrbánViktor, Eger, országjárás2026, 2026.03.17.
Az egri Békemenet résztvevői vonulnak a Dobó István térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. március 17-én

Bosszút forralnak a nemzetközi cégek?

Azt mondták Brüsszelből a magyar kormánynak, szavazzanak Ukrajna érdekeiért, és akkor majd másfél hónap múlva újra indítják az ukránok a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor elmondta: nem hisznek a meséknek. Ukrajna nem számíthat támogató döntésre egészen addig, amíg meg nem adják nekik amit kérnek. Hangsúlyozta, hogy az olcsó energia megőrzése kulcskérdés,.

Azt is elmondta, az elmúlt években a kormány jelentős forrásokat vont el a nemzetközi cégektől, és azokat a magyar családokhoz juttatta vissza. 

Jelezte, a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni ezt a pénzt, de a kormány meg fogja védeni a stratégiai vállalatokat és a nemzeti érdekeket.  Hozzátette: nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.

A beszéd végén támogatást kért a választóktól, jelezve: készen állnak folytatni a megkezdett politikát, és megvédeni Magyarország érdekeit a következő ciklusban is.

 

