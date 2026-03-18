Mutatjuk a legfontosabb megállapításokat Orbán Viktor egri beszédéből

„Tegnap bejelentették a Tiszánál, hogy bizottságot hoztak létre a MOL átalakítására. Nem adjuk oda a nemzeti cégeinket a nagy nyugati cégeknek, akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll” – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása egri állomásán kedden a Dobó István téren.
A miniszterelnök kiemelte: a kormány intézkedései – köztük a 13. havi nyugdíj, a családtámogatások és az anyák adómentessége – annak köszönhetők, hogy Magyarország kimaradt a háborúból. Szerinte a következő időszak kulcskérdése, hogy az ország meg tudja-e őrizni ezt a békepárti álláspontot, amihez olyan vezetés kell, amely képes nemet mondani a külső nyomásra. Azt mondta, ez nem egyszerű feladat, mert az elődeink sem akartak háborúba menni. Mégis belegabalyodtunk az első, és a második világháborúba is.
Bosszút forralnak a nemzetközi cégek?
Azt mondták Brüsszelből a magyar kormánynak, szavazzanak Ukrajna érdekeiért, és akkor majd másfél hónap múlva újra indítják az ukránok a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor elmondta: nem hisznek a meséknek. Ukrajna nem számíthat támogató döntésre egészen addig, amíg meg nem adják nekik amit kérnek. Hangsúlyozta, hogy az olcsó energia megőrzése kulcskérdés,.
Azt is elmondta, az elmúlt években a kormány jelentős forrásokat vont el a nemzetközi cégektől, és azokat a magyar családokhoz juttatta vissza.
Jelezte, a nemzetközi tőke most vissza akarja szerezni ezt a pénzt, de a kormány meg fogja védeni a stratégiai vállalatokat és a nemzeti érdekeket. Hozzátette: nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.
A beszéd végén támogatást kért a választóktól, jelezve: készen állnak folytatni a megkezdett politikát, és megvédeni Magyarország érdekeit a következő ciklusban is.