Orbán Viktor: Egerben is nagyot szólt a Békemenet

„Egerben is nagyot szólt a békemenet. Hamarosan kezdődik a nagygyűlés” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, aki országjárása keretében több városban is személyesen mozgósítja támogatóit. A miniszterelnök a kaposvári tömegrendezvény után újabb állomásokon folytatja kampányát.
Az egri Békemenet résztvevői vonulnak a Dobó István térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. március 17-én
Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta Orbán Viktort. A miniszterelnök közösségi oldalán fotót is megosztott a rendezvényről, amelyen a zsúfolásig megtelt tér látható.
Orbán Viktor országjárása a következő napokban további helyszíneken folytatódik:
- Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.
