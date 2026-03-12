Orbán Viktor megosztotta a titkot - most mindenki láthatja

Hírlevél
Egy olyan különleges videót tett közzé a miniszterelnök, amely betekintést enged egy kampánynapjába. Az egyedi felvételek kora reggeltől késő estig követik végig Orbán Viktor programjait.
Orbán ViktorVálasztás 2026Egy nap

Orbán Viktor egy olyan videós bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben azt mutatja meg, hogyan is telik egy napja a kampányidőszakban.

A miniszterelnök rövid kommentárt is fűzött a felvételhez.

Sűrűsödik. Nézd meg egy kampánynapom!”

- írta a videó mellé.

Az egyedi felvételeken a miniszterelnök kora reggeltől késő estig tartó napjának a pillanatképei láthatóak a kormányzati szereplőkkel, nemzetközi diplomáciai partnerekkel való egyeztetésektől egészen a vidéki országjárás lakossági fórumaiig.

 

