Orbán Viktor megosztotta a titkot - most mindenki láthatja

Egy olyan különleges videót tett közzé a miniszterelnök, amely betekintést enged egy kampánynapjába. Az egyedi felvételek kora reggeltől késő estig követik végig Orbán Viktor programjait.
Orbán Viktor egy olyan videós bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben azt mutatja meg, hogyan is telik egy napja a kampányidőszakban.
Elképesztően sűrű Orbán Viktor napi programja
A miniszterelnök rövid kommentárt is fűzött a felvételhez.
Sűrűsödik. Nézd meg egy kampánynapom!”
- írta a videó mellé.
Az egyedi felvételeken a miniszterelnök kora reggeltől késő estig tartó napjának a pillanatképei láthatóak a kormányzati szereplőkkel, nemzetközi diplomáciai partnerekkel való egyeztetésektől egészen a vidéki országjárás lakossági fórumaiig.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!