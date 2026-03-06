Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Már több mint egymillióan töltötték ki a Nemzeti Petíciót

Tegnap, 13:08
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már több mint egymillió ember csatlakozott a Nemzeti Petícióhoz – erről beszélt a miniszterelnök egy TikTok-videóban. Orbán Viktor szerint a kezdeményezés célja, hogy világos üzenetet küldjenek Brüsszelnek: Magyarország nem fog támogatni olyan döntéseket, amelyek veszélyeztetik a magyar családok energiabiztonságát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026Ukrajnanemzeti petícióenergiaellátás

Orbán Viktor szerint az elmúlt hetek eseményei, köztük az Ukrajna által elrendelt olajblokád még inkább indokolttá teszik, hogy a magyarok közösen fejezzék ki álláspontjukat a kérdésben – amit meg is tesznek: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint hasít a nemzeti petíció (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Eddig pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza a Nemzeti Petíciót. 

Most a nemzeti petícióval üzenhetünk Brüsszelnek és Zelenszkijnek!

„Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk”

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek, nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja.” 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nemet mond az olajblokádra, a háború finanszírozására és a rezsiárak emelésére is. Arra kérte a magyarokat, hogy támogassák a kormányt a küzdelemben, és ha még nem tették meg, töltsék ki a Nemzeti Petíciót, amely már online is elérhető.

@viktor_a_tiktokon Hasítunk⚡️ 1 millióan már kitöltötték a nemzeti petíciót. Ha még nem tette, töltse ki Ön is. Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK❗️ #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!