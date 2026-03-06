Orbán Viktor: Már több mint egymillióan töltötték ki a Nemzeti Petíciót

„Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk”

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek, nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nemet mond az olajblokádra, a háború finanszírozására és a rezsiárak emelésére is. Arra kérte a magyarokat, hogy támogassák a kormányt a küzdelemben, és ha még nem tették meg, töltsék ki a Nemzeti Petíciót, amely már online is elérhető.