A miniszterelnök a szombat délelőtt háborúellenes gyűlés kapcsán üzent közösségi oldalán. Orbán Viktor röviden, de egyértelműen ismertette, mire szavaz az, aki a Fideszt választja április 12-én.
Orbán Viktor Facebook-bejegyzés formájában üzent: aki a Fideszre szavaz, az a békére, biztonságra és stabilitásra szavaz.
Erről beszélt Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen
A miniszterelnök Esztergomban kijelentette: a térségben vezet a Fidesz, de biztos győzelem kell. Felidézte a régióba érkezett beruházásokat és a megvédett munkahelyeket, hangsúlyozva, hogy az erős gazdaság alapja az ipar és a munkából élők támogatása.
Kijelentette: az energiahelyzet feszült, a stratégiai létesítményeket védelem alatt tartják, Ukrajna pedig olajblokád alá vette Magyarországot. Szerinte a zsarolás célja a kormányváltás sürgetése, de kijelentette: Magyarország nem küld pénzt, fegyvert és katonát a háborúba.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!