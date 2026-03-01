Hírlevél
Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Orbán Viktor: A teljes kontinensen nő a terrorfenyegetettség szintje

A miniszterelnök a szombat délelőtt háborúellenes gyűlés kapcsán üzent közösségi oldalán. Orbán Viktor röviden, de egyértelműen ismertette, mire szavaz az, aki a Fideszt választja április 12-én.
Háborúellenes GyűlésFideszVálasztás 2026Orbán Viktor

Orbán Viktor Facebook-bejegyzés formájában üzent: aki a Fideszre szavaz, az a békére, biztonságra és stabilitásra szavaz.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen február 28-án, Esztergomban (Fotó: Fischer Zoltán/MTI)
Erről beszélt Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen

A miniszterelnök Esztergomban kijelentette: a térségben vezet a Fidesz, de biztos győzelem kell. Felidézte a régióba érkezett beruházásokat és a megvédett munkahelyeket, hangsúlyozva, hogy az erős gazdaság alapja az ipar és a munkából élők támogatása.

Kijelentette: az energiahelyzet feszült, a stratégiai létesítményeket védelem alatt tartják, Ukrajna pedig olajblokád alá vette Magyarországot. Szerinte a zsarolás célja a kormányváltás sürgetése, de kijelentette: Magyarország nem küld pénzt, fegyvert és katonát a háborúba.

 

