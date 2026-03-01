Orbán Viktor Facebook-bejegyzés formájában üzent: aki a Fideszre szavaz, az a békére, biztonságra és stabilitásra szavaz.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen február 28-án, Esztergomban (Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Erről beszélt Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen

A miniszterelnök Esztergomban kijelentette: a térségben vezet a Fidesz, de biztos győzelem kell. Felidézte a régióba érkezett beruházásokat és a megvédett munkahelyeket, hangsúlyozva, hogy az erős gazdaság alapja az ipar és a munkából élők támogatása.