A The Washington Post egyik cikke szerint az orosz külföldi hírszerzés olyan forgatókönyvet dolgozhatott ki, amely akár egy Orbán Viktor elleni merénylet révén befolyásolná a magyarországi választási kampányt. A Washington Post állításai szerint mindez a kampányt a gazdasági kérdésekről egy érzelmi, biztonságpolitikai dimenzióba terelné. Ezt a narratívát a hazai baloldali sajtó kritikátlanul átvette, miközben a cikkben szereplő következtetések és források megalapozottsága több szempontból is vitatható – számolt be a Mandiner.

Újabb teljesen elképesztő összeesküvés-elmélettel állt elő a nemzetközi ukránpárti propaganda (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Kicsoda Catherine Belton, és miért szereti őt az ukránpárti sajtó?

A cikk szerzője, Catherine Belton neve sem ismeretlen: korábbi írásai is több alkalommal váltottak ki heves vitákat. Különösen aggályos, bár nem meglepő, hogy egy ilyen súlyú állítást megfelelő ellenőrzés nélkül emeltek át a magyar nyilvánosságba. A történet középpontjában az a feltételezés áll, hogy egy esetleges incidens alapjaiban alakítaná át a kampánytémákat, előtérbe helyezve az állambiztonságot és a politikai stabilitás kérdését a gazdasági témák helyett.

Catherine Belton brit újságíró több mint másfél évtizedet töltött Oroszországban, ahol a Financial Times moszkvai tudósítójaként dolgozott. Legismertebb műve, a Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West, amelyben Vladimir Putin elmélete szerinti hatalomra kerüléséről és az általa kiépített rendszer működéséről ír.