Orbán Viktor: Legény kell a gátra

– A Közel-Keleten is háború van. Senki sem tudja, hogy az elhúzódó katonai konfliktus milyen bevándorlási problémákat okoz. Irán egy 90 milliós ország. Ha onnan megindulnak, következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél – figyelmeztetett a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő kiemelte,