Orbán Viktor: Legény kell a gátra

– A Közel-Keleten is háború van. Senki sem tudja, hogy az elhúzódó katonai konfliktus milyen bevándorlási problémákat okoz. Irán egy 90 milliós ország. Ha onnan megindulnak, következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél – figyelmeztetett a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
A kormányfő kiemelte,
újra migrációs nyomás alá kerülhet Magyarország, észnél kell lenni, nem a kockáztatás időszakát éljük. Másfelől a katariak leállították ma délután ezt a bizonyos cseppfolyósított gáz LNG-nek nevezett szállítást, az megáll, mennek föl az árak. Ugye ez történik az olajjal is. Tehát nekünk föl kell készülnünk egy esetleges migrációs tömeges nyomásra, és föl kell készülnünk egy olajválságra.