Orbán Viktor: Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk

Orbán Viktor szombaton Debrecenben szólal fel a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésének záró állomásán. A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a rendezvény a „valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés” lehet, amelynek célja egyértelmű üzenetet küldeni a béke mellett. Kövesse nálunk élőben!
Lázárinfó Orbánnal
Megkezdődött a „Lázárinfó Orbánnal” című közös kérdezz-felelek a Háborúellenes gyűlés keretein belül. A programot Lázár János építési és közlekedési miniszter indította. A miniszterelnök hamarosan csatlakozik a színpadon, ahol Lázár Jánossal közösen válaszolnak majd a kérdésekre.
Lázár János azzal kezdte a rendezvényt, hogy „most a vidék következik”. Az építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy Debrecen és a térség fejlődése jól mutatja:
a kormány számára semmi sem lehetetlen.
Példaként említette, hogy a Hortobágy szélén felépült a világ egyik legmodernebb autógyára, a BMW debreceni üzeme, amelynek megvalósításáért köszönetet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek.
Lázár János bejelentette, hogy ez lesz az utolsó Lázárinfó, ugyanakkor hozzátette: hétfőtől elindul a Lázárinfó Express. A miniszter úgy fogalmazott, több ilyen fórumra van szükség, ezért folytatni fogják a közvetlen találkozásokat az emberekkel. Megjegyezte azt is:
Lázár-emelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés.”
Lázár János hangsúlyozta: „Mi fideszesek tudjuk, hogy nem csak a nyugalom a lényeg, hanem az erő is, és barátaim, az erő velünk van!”
A miniszter Magyar Péterről így szólt:
Aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot!
– utalva a politikus drogos bulijára. Hozzátette, hogy Magyar Pétert a bosszú hajtja, és „egy szempillantás alatt szétrombolna mindent, amit felépítettünk”. Lázár figyelmeztetett:
ha Magyar Péter kerül hatalomra, azok, akik a kormányt támogatják, egy napig örülhetnek, de négy évig szomorkodhatnak az adóemelések miatt.
A miniszter hozzátette: „Magyar Péter, drága, tévedés lenne.”
Orbán Viktor a színpadon
Orbán Viktor megérkezett a színpadra, sokan szerettek volna kezet fogni vele. Lázár János elmondta, hogy a Lázárinfókon általában azt kéri a jelöltektől, mutatkozzanak be röviden, de most senkinek sem kell bemutatnia a miniszterelnököt.
A miniszter ismertette a Lázárinfó szabályait, majd feltett egy kérdést Orbán Viktornak: „Amikor megkaptad Zelenszkijtől a halálos fenyegetést, azt láttam rajtad, hogy meglepődtél. Mi az, ami miatt Zelenszkij, Ukrajna vezetője, veled harcol, és nem az oroszokkal, akikkel egyébként is harcban állnak?”
A kormányfő szerint „nem esik jól az ilyesmi”, de ha az ember egy országot vezet, akkor erre fel van készülve. Ő a kormányüléseken Batthyány Lajos székében ül és ha valaki ott ül, tudja, hogy „a játék nem babra megy”. Ő mindenre készen áll.
Lázár közbeszólt, hogy ne húzza hosszan a választ a miniszterelnök, hiszen lesz még erről kérdés, mire Orbán Viktor visszavágott:
Nem tudom, mi lesz a kérdés, de a válaszom már megvan.”
Az ukrán pénzszállító konvojjal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy sok kérdés van még az ügy körül, nem tudják, hogy hozták vagy vitték a pénzt, de gyanús, ami történik. A magyarok fejében minden szomszédos népről van kialakult vélemény, „s csak sejtem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról, én is ugyanazt gondolom”. Mégis van egy ukránbarát párt és rengeteg ukránbarát médiamunkás az országban, így él „a gyanúperrel, hogy ennek csak egy rész szívből jövő, egy része pénzből jövő”.
Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni”
– tette hozzá Orbán Viktor.
A Barátság kőolajvezetékről a miniszterelnök elmondta, hogy a rezsi a mindennapi élet meghatározó eleme a magyar családoknak, amely Magyarországon a legalacsonyabb, ám ezt az olaj- és gázblokád veszélyezteti. A gázt a déli elkerülő vezetékkel már megoldották 10 évvel ezelőtt. Az amerikai elnökkel és az orosz elnökkel a „mindenkori magyar elnöknek meg kell egyeznie”, hogy legyen olcsó orosz gáz és olaj, máskülönben „baj van”.
„Az én tervem a jobb terv”
Elmondta, hogy ő nem keresi a bajt az ukránokkal, az ukránok nyitnak egy nyugati frontot, miközben a keleti fronton Oroszországgal háborúznak.
Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem zsarolás súlya alatt
– mondta. Hozzátette, hogy Kijevnek és Magyarországnak is van egy terve, „az én tervem a jobb terv”, így az ukrának hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. „Le fogjuk őket győzni” – zárta.
A fenyegető tiszás aktivistákról Orbán Viktor úgy vélekedik, hogy amíg fideszesek békések együtt, addig a másik oldalon hiába vannak, sokan, „az egy gyűlöletközösség”, arra pedig nem lehet országot építeni. A „DK nevű képződmény” határon túliak szavazatának elvételéről szóló tervéről elmondta, hogy nem fogják hagyni, ugyanis „a kenyeret is a héja tartja egybe”, tehát szükség van a határon túli magyarokra.
Ukrajnát mindenképpen kívül kell tartani az unión
Az EU-ról Orbán elmondta, hogy nem bízik bennük és magyar ügyeket ő helyben szeretné megoldani. A Patrióták sokan vannak, de nincsen többségük, ezért nem traktálná őket „a saját mosodánk műhelytitkaival”.
Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogy ha valaki megsértődik, mert a feleségét nevezem ki igazságügyi miniszternek és nem őt?
– kérdezte, majd hozzátette, hogy ő inkább terveket és konstruktív javaslatokat terjeszt a bizottság elé, erről akar beszélni az EU-val. Magyarországon pedig munkahelyeket létrehozni és megvédeni a családokat, ez a terv.
Ukrajna uniós csatlakozásáról Orbán Viktor kifejtette, hogy „nagy kedvet nem csináltak nekem hozzá”. Ukrajna szenved, a fronton több ezer ember szenved és hal meg hetente mindkét oldalon. Még az sem biztos, hogy „Ukrajna megmarad”. Ha megmarad, akkor az is lehet, hogy felveszik őket az unióba, „ettől az Isten mentsen meg minket”, hiszen akkor az unióba megérkezne a háború.
Ukrajnát mindenképpen kívül kell tartani az unión”
– összegezte.
Az ukránok bármire képesek a hatalomért
Egy, a mezőgazdasággal és a gazdákkal jövőjével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta: a keleti, urali és a nyugati, Brent típusú olaj között 20 dolláros különbség van.
– Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal a Barátság olajvezeték újranyitásának kérdésében meg kell nyernünk. Nekünk ez egzisztenciális kérdés – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette:
Amennyiben az árak elérnék azt a szintet, amit a magyarok már nem tudnak kifizetni, akkor be fogunk avatkozni.
A gáz tekintetében jobb helyzetben van Magyarország, ugyanis Szlovéniát kivéve minden szomszédos országgal van gázvezetéke Magyarországnak.
– Folyamatosan kapcsolatban kell lennünk a déli országokkal. Aki képes volt az Északi Áramlat felrobbantására, képes a Déli Áramlat elleni merényletre is. Az ukránok bármire képesek – emlékeztetett Orbán Viktor. „Akik nem ránk szavaznak, arról nem csak szép dolgokat gondolunk” – mondta ezután Orbán Viktor. Az ellenfelekről nem akar semmit mondani, mert a végén a kavargó gondolatok majd leülepszenek, és „a végén kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk”. A kormánypolitika nem baj, hanem erény és azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak, mert nemzeti alapon vezetik az országot. A tiszások is megkapják a kedvezményeket, hiába szidják őket.
A végén nagyvonalúnak kell lennünk, ahogy eddig is voltunk”
– fogalmazott.
Ezzel véget ért a felszólalás, zárszóként Orbán Viktor a választásról búcsúzóul elmondta, hogy Debrecen a Fidesszel 1998-ban házasságot kötött, a város pedig azért kap tőlük hátszelet, mert a párt megalakulását megelőző nagy mozgalmakban – 1985 körül – vidéki lábai is voltak, mint például Debrecen és Szombathely. Kósa Lajos 1998-ban először a főtérre kért pénzt az első Orbán-kormánytól, ebből is látszik, hogy a közösségnek akartak már akkor is jót, nem pedig önmaguknak.
Majd kiemelte, hogy „a vantól nem kell félni, ez itt a mi világunk”, ugyanis Debrecenben nem panaszkodnak az emberek, hanem dolgoznak. Ráadásul „a koporsón nincsen zseb”, úgyhogy ami van, azt oda kell adniuk a rokonoknak, leszármazottaknak, mert különben nincs semmi értelme. A debreceniek pedig ilyenek, ezért ezt meg kell tartaniuk és az életerőnek meg kell mutatkoznia a választásokon – vélekedett a miniszterelnök.