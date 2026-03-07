Orbán Viktor: Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk

Orbán Viktor szombaton Debrecenben szólal fel a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésének záró állomásán. A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a rendezvény a „valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés” lehet, amelynek célja egyértelmű üzenetet küldeni a béke mellett. Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lázárinfó Orbánnal

Megkezdődött a „Lázárinfó Orbánnal” című közös kérdezz-felelek a Háborúellenes gyűlés keretein belül. A programot Lázár János építési és közlekedési miniszter indította. A miniszterelnök hamarosan csatlakozik a színpadon, ahol Lázár Jánossal közösen válaszolnak majd a kérdésekre.

Lázár János azzal kezdte a rendezvényt, hogy „most a vidék következik”. Az építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy Debrecen és a térség fejlődése jól mutatja:

a kormány számára semmi sem lehetetlen.

Példaként említette, hogy a Hortobágy szélén felépült a világ egyik legmodernebb autógyára, a BMW debreceni üzeme, amelynek megvalósításáért köszönetet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek.

Lázár János bejelentette, hogy ez lesz az utolsó Lázárinfó, ugyanakkor hozzátette: hétfőtől elindul a Lázárinfó Express. A miniszter úgy fogalmazott, több ilyen fórumra van szükség, ezért folytatni fogják a közvetlen találkozásokat az emberekkel. Megjegyezte azt is:

Lázár-emelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés.”

Lázár János hangsúlyozta: „Mi fideszesek tudjuk, hogy nem csak a nyugalom a lényeg, hanem az erő is, és barátaim, az erő velünk van!”

A miniszter Magyar Péterről így szólt:

Aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot!

– utalva a politikus drogos bulijára. Hozzátette, hogy Magyar Pétert a bosszú hajtja, és „egy szempillantás alatt szétrombolna mindent, amit felépítettünk”. Lázár figyelmeztetett:

ha Magyar Péter kerül hatalomra, azok, akik a kormányt támogatják, egy napig örülhetnek, de négy évig szomorkodhatnak az adóemelések miatt.

A miniszter hozzátette: „Magyar Péter, drága, tévedés lenne.”

Orbán Viktor a színpadon

Orbán Viktor megérkezett a színpadra, sokan szerettek volna kezet fogni vele. Lázár János elmondta, hogy a Lázárinfókon általában azt kéri a jelöltektől, mutatkozzanak be röviden, de most senkinek sem kell bemutatnia a miniszterelnököt.