Hajrá, Viktor! – első nap – videó

Hajrá, Viktor! – első nap – hangzott el az Orbán Viktor által feltöltött rövid videóbejegyzés elején, amely a kampányhajrá hétfői napját összegezte, kezdve azzal, hogy parlamenti bizottsági ülésen vett részt a miniszterelnök, zárva a késői éjszakai hazaindulással.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán 2026. március 16-án

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Magyarország csak akkor tudja megőrizni eredményeit, ha kimarad a háborúból

A Békemenet után Kaposváron indította el országjárását a miniszterelnök. Orbán Viktor arról beszélt:

Magyarország csak akkor tudja megőrizni eredményeit, ha kimarad a háborúból, és nem engedi, hogy Brüsszel, Ukrajna vagy a nemzetközi nagytőke „kizsebelje” a magyar embereket.

Az eseményre több kormánypárti politikus is reagált, hangsúlyozva: a jelenlegi bizonytalan időszakban a csendes többség számára a biztonság és a stabilitás a legfontosabb.