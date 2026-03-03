Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fontos

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Orbán Viktor

Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök kedd délután összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését azt követően, hogy délelőtt telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj" – írta Orbán Viktor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktortanácsrendkívüli ülésenergiabiztonság

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését.

Orbán Viktor a Putyinnal való egyeztetés után összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését
Orbán Viktor kedd délután összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését azt követően, hogy délelőtt telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj" – írta a miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a Putyinnal való egyeztetés után összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését

A hírek szerint az ülés témái között szerepelt az ukrán olajembargó miatt kialakult energetikai rendkívüli helyzet legfrissebb fejleményeinek a megvitatása, köztük azokkal a részletekkel, amelyekről Orbán Viktor a nap folyamán telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!