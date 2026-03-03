Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését.

Orbán Viktor kedd délután összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését azt követően, hogy délelőtt telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj" – írta a miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a Putyinnal való egyeztetés után összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését

A hírek szerint az ülés témái között szerepelt az ukrán olajembargó miatt kialakult energetikai rendkívüli helyzet legfrissebb fejleményeinek a megvitatása, köztük azokkal a részletekkel, amelyekről Orbán Viktor a nap folyamán telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.