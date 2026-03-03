Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését

A miniszterelnök kedd délután összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését azt követően, hogy délelőtt telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj" – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését.
Orbán Viktor a Putyinnal való egyeztetés után összehívta az Energiabiztonsági Tanács rendkívüli ülését
A hírek szerint az ülés témái között szerepelt az ukrán olajembargó miatt kialakult energetikai rendkívüli helyzet legfrissebb fejleményeinek a megvitatása, köztük azokkal a részletekkel, amelyekről Orbán Viktor a nap folyamán telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.
